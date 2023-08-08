Kimlik kartıyla gelen parayı çuvalla götürüyor! Akbank'tan nakit ihtiyacına derman olan kredi!

Akbank üzerinden müşterilere müjdeli haberler geldi. TC kimlik numarasıyla başvuru yaparak 13.500 TL'ye kadar nakit destek sağlanacağı açıklandı. Akbank müşterilerine sunulan hızlı ve kolay başvuru için tüm detaylar...