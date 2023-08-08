Kimlik kartıyla gelen parayı çuvalla götürüyor! Akbank'tan nakit ihtiyacına derman olan kredi!
Nakite ihtiyacı olanlara müjdeli haber gelirken büyük kredi fırsatı geldi. Akbank müşterileri, cep telefonlarına indirilerek Direkt mobil uygulamalarıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Kredi tutarlarınızı hızlıca hesabınıza aktarılırken başvuru işlemleri ve detaylar haberimizde.
Kredi başvurusu için TC kimlik numarasının yeterli olduğu bilgisi verildi. Onay sürecinin tamamlanmasıyla beraber nakit paranızı 5 dakika içerisinde hesabınızdan teslim alabilirsiniz. Akbank tarafından sunulan bu kredi faizsiz ödeme seçenekleri sunulurken 6-12 ay arasında vade seçenekleri farklılık gösterirken onay alınmasıyla beraber 7/24 kredinizi çekebilirsiniz.
Emekli vatandaşlar, acil nakit para ihtiyaçlarınızı gidermek için bu fırsattan faydalanabilirsiniz. Akbank müşterilerine sunulan kredi kampanyası kolaylık sağlarken nakit paraya ihtiyaç duyanlar şubelere giderek başvurularına başladı.