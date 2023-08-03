Kimlik kartıyla giden tomarla para alıp çıkıyor! Ziraat Bankası büyük kampanyayı patlattı
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Acil nakit ihtiyacı olanlara o bankadan müjdeli haber geldi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan başvurularla hızlı ve etkili şekilde ihtiyaç kredisi sunuldu. Son başvuru tarihi 15 Ağustos olarak belirleniyor.
Ziraat Bankası, düşük faizli ihtiyaç kredisi teklifiyle müşterilere finansal destek sağlanıyor. 36 ay vadeli kredi kampanyası kapsamında en az ödeme miktarıyla 19.500 TL olarak açıklandı. Yüksek miktarda talepte bulunurken müşterilere ek ödeme imkanı verildi. TC kimlik numarası kullanılarak verilen ödemeler için tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.
Vatandaşların başvuru yapmasıyla beraber onay sürecinin hızlı işlemesiyle başvurunuzun sonucu kısa süre içerisinde öğrenilebilir. Ziraat Bankası, müşterilere sunduğu bu kredi fırsatıyla acil nakit ihtiyacı olanlara destek sağlanırken maddi anlamda rahatlama kolaylığı veriliyor.
Ekonomi