Kimlik kartıyla giden tomarla para alıp çıkıyor! Ziraat Bankası büyük kampanyayı patlattı

Acil nakit ihtiyacı olanlara o bankadan müjdeli haber geldi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan başvurularla hızlı ve etkili şekilde ihtiyaç kredisi sunuldu. Son başvuru tarihi 15 Ağustos olarak belirleniyor.