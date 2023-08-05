Kimlik numarası 0,2,4 ile bitenler kontrol etsin! Hesaplara 5.099 TL para girişi başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak yardıma muhtaç olan ailelere ödeme yapmaktadır. Temmuz ayında gelen memur ve emekli maaşlarına gelen zammın aynısı aile destek ödemelerine de geldi.

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?

Memur ve emekli maaşına yeni yapılan zam sayesinde evde bakım maaşları da yükselme sağladı. 4337 TL olan evde bakım aylığı %17,55’lik zam alarak 5098 TL’ye yükseldi.

Maaş Ne Zaman Yatar?

Henüz herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor lakin TC kimlik numaralarına göre yakın zamanda Ağustos ödemesi yatırılacaktır.