  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Kimlik numarası 0,2,4,6 ile bitenlere hızır gibi yetişen ödeme! 4 gün içinde 40.000 TL hesaplara konacak

Kimlik numarası 0,2,4,6 ile bitenlere hızır gibi yetişen ödeme! 4 gün içinde 40.000 TL hesaplara konacak

Yayınlanma:
Kimlik numarası 0,2,4,6 ile bitenlere hızır gibi yetişen ödeme! 4 gün içinde 40.000 TL hesaplara konacak
QNB Finansbank ile birlikte Enpara Bank, son hanesi 0'dan 6'ya kadar olan kişiler için 40.000 TL'lik özel kredi imkanı sunuyor. Düşük faiz oranları ve 36 ay vade ile nakit ihtiyacınızı anında karşılayabilirsiniz. Başvurular kapanmadan hemen kaydolun. Tek bir SMS göndererek 40.000 TL hesabınıza aktarılacak. Detaylar haberimizde..

QNB Finansbank ile Enpara Bank tarafından son rakamı 0-6 olan TC kimlik numarasına sahip vatandaşlara özel olarak hazırlanan kampanya hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu kampanya kapsamında 40.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi ile müşterilere düşük faiz oranlarıyla finansman desteği sağlanacak.

"Kredi puanı 1500 veya üzeri olmalıdır"

Kredi başvurusu yapmak isteyen bireysel müşterilerin en az 1500 kredi puanına sahip olması, hiç kredi veya banka kredi kartı kullanmamış olması ve düzenli bir geliri olması gerekmektedir. 36 aylık ödemesiz dönem hakkı bulunan müşteriler, kampanya kapsamında mağaza içi veya telefonla başvuru yapabilirler. Başvurunuz onaylanırsa hesabınıza aynı gün ödeme yapılır.

QNB Finansbank ya da Enpara Bank üzerinden ihtiyaç kredisi

"5030'a kısa mesaj"

QNB Finansbank ya da Enpara Bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bunun en kolay ve hızlı yolu internet bankacılığı uygulamamızdır. QNB Finansbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusu için müşterilerin 5030'a TC kimlik numaralarını SMS olarak göndermeleri yeterlidir. Onayınızı aldıktan sonra size en yakın olan banka şubesine giderek başvuru formunu doldurunuz. Enpara Bank aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenlerin bankanın resmi internet sitesini ziyaret ederek kredi başvuru formunu doldurması ve işlemi hemen tamamlaması gerekmektedir.

Ekonomi
Erken emeklilik piyangosu o kişilere çıktı! 10 yılla erken emeklilik bayram ettirecek
Erken emeklilik piyangosu o kişilere çıktı! 10 yılla erken emeklilik bayram ettirecek
Emekliye göbek attıracak zam haberi! Maaş tablosu sil baştan değişti
Emekliye göbek attıracak zam haberi! Maaş tablosu sil baştan değişti
Cumhurbaşkanı yüreklere su serpen haberi verdi! Canlı yayında 3 ay müjdesi verildi!
Cumhurbaşkanı yüreklere su serpen haberi verdi! Canlı yayında 3 ay müjdesi verildi!
Maaşı yetmeyen emeklilere kallavi jest! Maaşa ek 9250 TL para tek sefere mahsus verilecek
Maaşı yetmeyen emeklilere kallavi jest! Maaşa ek 9250 TL para tek sefere mahsus verilecek
Evlilik hazırlığı yapanlar aman dikkat! Düğünden önce bunları yapmak ilk 1 ayda boşandırıyor!
Evlilik hazırlığı yapanlar aman dikkat! Düğünden önce bunları yapmak ilk 1 ayda boşandırıyor!
Yeni Megane'ın bu modeli peynir ekmek gibi gidecek! Elektrikli araç harikasının fiyatı ortaya çıktı
Yeni Megane'ın bu modeli peynir ekmek gibi gidecek! Elektrikli araç harikasının fiyatı ortaya çıktı
Türk Telekom aboneleri çileden çıkacak! Bu karar abonelik iptal ettirir
Türk Telekom aboneleri çileden çıkacak! Bu karar abonelik iptal ettirir