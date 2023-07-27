Kimlik numarası 0,2,4,6 ile bitenlere hızır gibi yetişen ödeme! 4 gün içinde 40.000 TL hesaplara konacak

QNB Finansbank ile Enpara Bank tarafından son rakamı 0-6 olan TC kimlik numarasına sahip vatandaşlara özel olarak hazırlanan kampanya hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu kampanya kapsamında 40.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi ile müşterilere düşük faiz oranlarıyla finansman desteği sağlanacak.

"Kredi puanı 1500 veya üzeri olmalıdır"

Kredi başvurusu yapmak isteyen bireysel müşterilerin en az 1500 kredi puanına sahip olması, hiç kredi veya banka kredi kartı kullanmamış olması ve düzenli bir geliri olması gerekmektedir. 36 aylık ödemesiz dönem hakkı bulunan müşteriler, kampanya kapsamında mağaza içi veya telefonla başvuru yapabilirler. Başvurunuz onaylanırsa hesabınıza aynı gün ödeme yapılır.





"5030'a kısa mesaj"

QNB Finansbank ya da Enpara Bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bunun en kolay ve hızlı yolu internet bankacılığı uygulamamızdır. QNB Finansbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusu için müşterilerin 5030'a TC kimlik numaralarını SMS olarak göndermeleri yeterlidir. Onayınızı aldıktan sonra size en yakın olan banka şubesine giderek başvuru formunu doldurunuz. Enpara Bank aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenlerin bankanın resmi internet sitesini ziyaret ederek kredi başvuru formunu doldurması ve işlemi hemen tamamlaması gerekmektedir.