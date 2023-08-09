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Kimlik numarası 2,6,4,8 ile bitenler hemen ekranı açsın! Bakanlık destekli yardım ödemesi cepleri dolduracak

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Kimlik numarası 2,6,4,8 ile bitenler hemen ekranı açsın! Bakanlık destekli yardım ödemesi cepleri dolduracak
Akbank, nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara müjde kampanyası başlattı. Bu kapsamda acil paraya ihtiyacı olanlara 18.000 TL'ye kadar nakit yardımı yapılacak. Pazartesi ve Salı günü başvuru yapanlar, anında 18.000 TL ödeme alabilecekler. Vakit kaybetmeden Pazartesi veya Salı günü talebinizi iletin, ödemeniz anında IBAN numaranıza gelsin..

Akbank nakit ihtiyacınızı yepyeni bir kampanya ile karşılıyor.. Akbank, yeni ihtiyaç kredisinde başlattığı kampanyası ile nakit ihtiyacı doğan müşterilerine 18.000 TL'ye varan düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Ayrıca, geri ödeme seçenekleri inanılmaz derecede esnektir. Banka müşterileri, Akbank'tan en uygun faiz oranlarıyla hızlı kredi kullanma imkanına sahip olacaklar. Pazartesi ve Salı günleri şimdi kaydolun ve ödemelerinizi anında alın..

Akbank'ın yeni kampanya koşulları belli oldu!

Akbank'ın müşterilerine özel olarak sunduğu bu kampanyada belirli koşullar aranmaktadır. Kampanyadan faydalanmak için öncelikle Akbank müşterisi olmanız gerekmektedir. Ayrıca 18 yaşından büyük olunması, düzenli bir gelirin olması, ve kredi notunun 1200 ve üzerinde olması da diğer şartlar arasında yer almaktadır. redi notu sorgulama sonrasında sunulan bu özel kredi fırsatı ile ihtiyaçlarınızı karşılamak bundan sonra çok kolay..

Başvurular İnternet Üzerinden

Akbank kredi kampanyasında başvuru işlemleri internet bankacılığından ya da mobil bankacılık üzerinden yapılabilmektedir. Online başvuru formunu dolduran adayların cep telefonlarına kısa süre içerisinde kredi onayı gelir. Kredisi onaylananlar, en yakın şubeye gidip akit yardım ödemesi alabilirler veya bu ödemeyi IBAN numaralarından alabilirler.

Akbank'ın sunduğu bu özel kampanya ile acil nakit ihtiyacınızı hızlı ve kolay olarak karşılayabilirsiniz. Kaydolun ve nakit yardımınızı anında alın, Pazartesi ve Salı günlerini kaçırmayın. Akbank'ın düşük faizli kredi fırsatıyla hayatınızı kolaylaştırın!

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