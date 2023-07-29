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Kimse görmeden ilk siz kapın! iPhone 11, 12, 13, 14 modellerinde etiketler yarıya çekildi!

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Kimse görmeden ilk siz kapın! iPhone 11, 12, 13, 14 modellerinde etiketler yarıya çekildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Beyannamesi kapsamında öğrencilere sağlanan vergi muafiyetiyle iPhone fiyatlarına güncelleme geldi! ÖTV'siz ve KDV'siz iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 mini ve daha birçok model öğrencilerin ilgisini çekiyor. Apple'ın yeni fiyatlandırmaları ise merak konusu. İşte vergisiz iPhone fiyatları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Beyannamesi'nde öğrencilere sağlanan vergi muafiyetiyle birlikte, iPhone fiyatlarındaki güncellemeler teknoloji severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Öğrencilere yapılan düzenlemeyle cep telefonu ve bilgisayar alımlarında bir defaya mahsus ÖTV ve KDV muafiyeti getirilmesi, özellikle iPhone modellerinin fiyatlarına yansıdı. Apple Türkiye'nin ürünlerine yaptığı 4. kez zam ise dikkatleri yeni fiyatlandırmalara çekti.

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI

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Öğrencilere sağlanan bu vergi muafiyeti, teknolojiye erişimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. iPhone fiyatlarında yaşanan güncellemeler, tüketicilerin doğru yatırım yapabilmeleri adına önem arz etmektedir. Uzmanlar, güvenilir kaynaklardan fiyatları kontrol ederek, en uygun seçeneği tercih etmenin önemini vurguluyorlar.

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