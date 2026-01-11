Kınık Toptancı Hal Kompleksi Kaş’ta Tarım ve Ticareti Güçlendirecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde yapımı süren Kınık Toptancı Hal Kompleksi projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. 320 dönüm arazi üzerine inşa edilen tesisin tamamlanmasıyla bölgenin tarımsal üretim ve ticaret kapasitesinin güçlenmesi hedefleniyor.

İnşaatta son aşama: Beton dökümü ve kaba inşaat tamamlanıyor

Kompleks çevresinde inşa edilen istinat duvarlarının beton döküm işlemleri sürüyor ve kaba inşaat aşamasında sona yaklaşılmış durumda. Proje kapsamında Kınık, Ova ve Yeşilköy mahallelerindeki mevcut haller tek bir merkezde toplanacak. Hal içinde komisyonculara ayrılan meydanın zemini betonla kaplanarak üzeri tentelerle donatılacak; böylece hem kullanım konforu hem de estetik bir görünüm sağlanacak.

Ticaret hacmini artıracak modern bir merkez

Kompleks, üreticiler ile komisyonculara çağdaş bir ticaret ortamı sunmayı amaçlıyor. Tesis; 120 komisyoncu, 136 tüccar ve 72 ticari dükkân barındıracak şekilde planlandı. Ayrıca idari birimler, toplantı salonları ve geniş bir komisyoncu meydanı proje kapsamında yer alıyor.

Sosyal donatılar ve bölgesel ekonomik etki

Kınık Toptancı Hal Kompleksi içinde bölge halkının sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek halı saha, soyunma odaları ve duş alanları gibi donatılar da bulunacak. Projenin faaliyete geçmesiyle Kaş'ta tarımın merkezi olarak hizmet verecek tesisin, yalnızca yerel değil bölgesel ölçekte de tarımsal ticareti güçlendirerek ekonomiye önemli katkı yapması bekleniyor.

