Kiracılar sonunda oh çekecek! Kiralar o tarihte şak diye düşecek

Ev sahipleri ve kiracılar için önemli bir gelişme: Erişilebilir fiyatlı kiralık konutlar için yeni bir model geliştirildi ve bu modelin son aşamaya geldiği açıklandı. Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu olan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, kamunun arsa göstermesi durumunda harekete geçileceğini ifade ederek, bu yeni modele geçişle İstanbul'da kiralık evlerin 10-12 bin TL bandında bulunabileceğini belirtti. İşte detaylar...





EV SAHİPLERİ VE KİRACILARI İLGİLENDİREN GELİŞME

Son iki yıldır konuta erişim sorunu, kamunun, vatandaşın ve özel sektörün öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldi. GYODER, Temmuz 2023'te paylaştığı "erişilebilir fiyatlı kiralık konut modeli" ile bu soruna çözüm bulmayı amaçlıyor. Modelde, kamuya ait arsaların özel sektör tarafından kiralık konut üretimi için kullanılması ve arsa mülkiyetinin devlette kalması öneriliyor. Bu şekilde, arsa maliyetinin sıfırlanabileceği ve kira fiyatlarının önemli ölçüde düşebileceği düşünülüyor.





Erişilebilir fiyatlı kiralık konut modeli, dar gelirli ve orta gelirli hanelerin konut sahibi olma veya uygun kira fiyatlarıyla konut kiralamalarına destek olmayı hedefliyor. Modelin temel mantığı, özel sektörün kamuya ait arsalarda konut üretmesiyle konut maliyetlerini düşürmek ve böylece kiraları makul seviyelere çekmek. Bu sayede, konut ihtiyacı olan kesimlere daha uygun fiyatlarla konut sunulması amaçlanıyor.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici'nin açıklamalarına göre, kamunun arsa göstermesi durumunda hayata geçirilecek olan bu modelle birlikte İstanbul'da 10-12 bin TL bandında kiralık konutlara ulaşmak mümkün olacak. Bu gelişme, özellikle konut maliyetlerinin yüksek olduğu büyük şehirlerdeki kiracılara olumlu bir perspektif sunuyor.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, uzun süredir merakla beklenen yeni konut modeli ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Çekici, bu konuda Bakanlıklar, belediyeler ve yurtdışındaki finans kurumları ile görüşmelerin sona yaklaştığını belirtti. Ucuz kiralık konut üretimi için arsa temini sağlandığında, ilk örnek projeye başlanacağını ifade etti.

Çekici, "GYODER Yeni Konut Modeli için Türkiye’de ve Türkiye dışında ilgili taraflarla görüşmelerimiz tüm hızıyla sürüyor. Bu modelde devletten bir tek şey istiyoruz; o da arsa" diyerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve İstanbul'da 4 belediye ile arsa temini konusunda görüşmeler yapıldığını açıkladı. Modelin altyapısının tamamlandığını ve bir örnek iyi uygulama oluşturmak amacıyla bir arsa ihtiyacı bulunduğunu belirten Çekici, projenin inşaat sonrası işletmesinin GYODER tarafından yapılacağını ve devletin ciddi bir kiralık konuta sahip olacağını ifade etti.

Çekici, ayrıca bu modelde Gayrimenkul Yatırım Fonları gibi ve hatta menkulleştirme mekanizması gibi başka sermaye piyasası enstrümanlarını da devreye sokacaklarını söyledi. Bu sayede projenin finansmanını çeşitlendirmeyi ve daha geniş bir yatırımcı kitlesine açmayı planlıyorlar. GYODER Başkanı, projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin ardından devletin kiralık konutlara sahip olacak olmasının önemli bir adım olacağını vurguladı.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Türkiye'de hane halkının gelirinin yüzde 30'unun kira için ayrılması gerektiğini ifade ederken, İstanbul'da kiralık evler için hane gelirinin 2 kat, ev satın almak içinse 5 kat artışa ihtiyaç olduğunu belirtti. Çekici, mevcut durumun çok yakında bir tıkanıklığa neden olacağını, önerdikleri model ile İstanbul'da yeni binalardaki kira bedelini 10-12 bin liraya kadar düşürebileceklerini söyledi. GYODER Başkan Yardımcısı Burak Kutluğ ise mevcut konut modellerinin barınma krizini çözemediğini ifade ederek, kredi erişim problemleri ve yüksek fiyatların beyaz yakalı kesimin konut edinme şansını ortadan kaldırdığını söyledi.