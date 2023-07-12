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  3. Kiracıları üzen, ev sahiplerini sevindiren karar! Bunu yapanlar bir anda evsiz kalabilir

Kiracıları üzen, ev sahiplerini sevindiren karar! Bunu yapanlar bir anda evsiz kalabilir

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Kiracıları üzen, ev sahiplerini sevindiren karar! Bunu yapanlar bir anda evsiz kalabilir
Yargıtay, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkları karara bağladı. Kiracıların önlem almasını gerektirecek davada ev sahibi başvurusuna tahliye kararı verildi.

Konuyla ilgili karar, ev sahiplerinin kiradaki evinin tahliye edilmesini istemesi üzerine Yargıtay'dan geldi. Ev sahibinin başka bir evde kiracı olarak oturması kaynaklı durumda, kiracısının evi tahliye ederek boşaltması yönünde bir emsal karar alındı.

RED YANITINA DAVA AÇILDI

İşten çıkarıldıktan sonra şehir değiştirmek isteyen ve içinde kiracısının olduğu evine taşınma talebinde bulunan ev sahibi kiracısına evinden çıkmasını söyledi. Ev sahibinin talebi reddedilince karar Yargıtay'a sevk edildi. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya göre, ev sahibi barınma ihtiyacı nedeniyle kiralık birimden tahliyesini, davalı kiracının ise davanın reddini istediği bildirildi. Mahkeme, davacının iddianın gerekliliğini ispatlayamadığı gerekçesiyle davayı reddettiği yönünde hüküm verdi.

Kiracıları üzen, ev sahiplerini sevindiren karar

KİRADA OLMASI YETERLİ

Davacının kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi devreye girdi. Bir önceki karara göre ev sahibinin aslında başka bir apartman dairesinde kiracı olarak yaşaması yeterli delil olarak kabul edildi. Yargıtay'ın kararında, "İhraç talebine dayalı davalarda ihraç kararı verilebilmesi adına ihtiyacın hem gerçek, hem samimi hem de ivedi olduğunun ispatlanması gerekir. Devamsızlık sebep sayılamaz" denildi.

MAHKEME KARARI GEÇERLİ DEĞİL

Kira davasında ihtiyacın varlığının asli delilinin başvuru sahibi olduğu belirtilirse, kararın savları şu şekildedir:

“Davacı tanıklarının dinlendiği ve iddianın gerekli olduğunu teyit ettiği anlaşılmakta.. Bu durumda ihtiyacın samimi, ve acil olduğu kabul edilmelidir. Mahkemenin ihtiyaca göre tahliye talebini kabul etmesi gerekirken, yazılı olarak reddi usule ve hukuka aykırıdır ve talebin iptalini gerektirmiştir."

Ekonomi
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