Kiradan ucuz taksitle konut satışı başladı! TOKİ listesinde iliniz var mı hemen öğrenin
TOKİ ev sahibi yapmaya devam ederken kiradan daha ucuz taksit ile imkanlar sağlandı. TOKİ 16 ilde konut kampanyası başlatılırken vatandaşların yüzünü güldüren etaylar açıklandı. İşte detaylar...
Yeni yılla beraber konut sahiplerinin sayısında artış yaşanırken 2024 yılıyla beraber fiyatların yükselmesi vatandaşların canını sıktı. Kira öder gibi konut taksiti ödeyerek ev sahibi olmak isteyen vatamdaşlara TOKİ'den güzel haber geldi. Milyonların merak ettiği projeler üzerine TOKİ konut kampanya detayları haberimizde.
TOKİ'DEN 16 İLDEN KONUT PROJESİ
2024 porejeleri yayınlanırken 16 ili kapsayan detaylara değinildi. Aylık 4.250 TL ödeme yaparak 120 ay ile 180 ay vadeli ödeme kolaylığı veriliyor. Yalnızca yüzde 25 peşinat ödemesi yaparak tapunun sahibi mümkün.
PROJENİN DAHİL OLDUĞU 16 İL
Ankara’da 1012 konut
İstanbul’da 869 konut
Adana’da 580 konut
Denizli’de 836 konut
Çankırı’da 475 konut
Erzincan’da 412 konut
Aydın’da 268 konut
Sivas’ta 226 konut
Edirne’de 156 konut
Nevşehir’de 130 konut
Isparta’da 124 konut
Van’da 111 konut
Çankırı’da 110 konut
Aksaray’da 94 konut
Bayburt’ta 79 konut
Samsun’da 74 konut