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Kiradan ucuz taksitle konut satışı başladı! TOKİ listesinde iliniz var mı hemen öğrenin

Kiradan ucuz taksitle konut satışı başladı! TOKİ listesinde iliniz var mı hemen öğrenin TOKİ ev sahibi yapmaya devam ederken kiradan daha ucuz taksit ile imkanlar sağlandı. TOKİ 16 ilde konut kampanyası başlatılırken vatandaşların yüzünü güldüren etaylar açıklandı. İşte detaylar...