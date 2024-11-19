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Kırmızı Et Fiyatları Değerlendirildi: Kuzu Etindeki Artış Dönemseldir

Kasaplar ve yetiştiriciler, kırmızı et fiyatlarındaki artışın geçici olduğunu belirtti. Dana etinde ise bir yükselme yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:37
Kırmızı Et Fiyatları Değerlendirildi: Kuzu Etindeki Artış Dönemseldir

Kırmızı Et Fiyatlarındaki Dönemsel Artış İddiaları

Türkiye'deki kasaplar ve yetiştiriciler, kuzu eti fiyatlarındaki artışın "dönemsel" olduğuna dikkat çekerek, fiyatların tekrar dengeye geleceğini belirtiyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yaptığı yazılı açıklamada, kuzu doğumlarının ardından kuzu eti fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 oranında arttığını, ancak bu artışın geçici olduğunu ifade etti.

Dana Etinde Fiyat Artışı Yok

Yardımcı, "Yılbaşından sonra fiyatlar tekrar dengeye gelecektir. Bu süreçte dana eti fiyatlarında bir artış yaşanmadı" diyerek, kırmızı et fiyatlarının yüksek gösterildiğini vurguladı. Kırmızı etteki fiyat artışlarının bazı çevreler tarafından abartıldığını ve bu durumun yerli üretici ve küçük esnafa zarar verdiğini belirtti.

Spekülasyonlara Dikkat

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ise, kırmızı et fiyatlarıyla ilgili yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini savundu. Çelik, "Bu haberler kazanç peşinde koşan bazı kesimler tarafından çıkarılmakta. Girdi fiyatlarındaki artışlar, doğal olarak et fiyatlarına yansımaktadır," dedi.

Fırsatçılara Dikkat

Çelik, stoklarda yeteri kadar hayvan bulunduğunu belirtti ve "Ancak stok yapan fırsatçılar, ‘zam geliyor’ algısını oluşturarak fiyatları yükseltme çabası içerisindedir," dedi. Yetiştiriciler ve tüketiciler üzerindeki spekülatif etkilerin yanlış olduğuna dikkat çekerek, medyada yer alan fiyat artışı haberlerinin abartılı olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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