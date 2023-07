Kırmızı etteki fahiş fiyata çözüm bulundu! Artık kıyma ve kuşbaşı bu fiyata satılacak

Hayvancılığı geliştirmek ve üreticileri desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Et ve Süt Kurumu (ESK), geçtiğimiz günlerde Polonya'dan tırlarla taze dana eti ithal ederek bunları üretim şirketlerine özel ürünler satacağını açıkladı.

Ekonomim gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın yazdığı haberde, Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Polonya'dan ithal edilen taze et, kilogramı 195 liradan firmalara satışları gerçekleştirilecek. Bu fiyata KDV de eklenecektir. Kurum, bu fiyatı istediği zaman güncelleyebilir.

Et ve Süt Kurumu'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kurumumuz ithal taze dana etini tırla kırmızı et (soğuk et) sektöründe fiilen faaliyetlerini sürdüren firmalara satacak” ifadeleri kullanıldı.





BAŞVURULAR KAPANDI

İthal taze et satın almak isteyen firmalar 26 Temmuz günü saat 16:00'ya kadar başvurularını yaptılar.

Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan duyuruda 24 Temmuz'da tebligat yayınlayarak başvuruların sadece 2 gün içinde yapılmasını istediğini de belirtmekte fayda var. Başvurular komisyon tarafından değerlendirilecek ve haftalık posta listesi oluşturulacaktır.

İlanda, "Kuruluşumuz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uymadığı için dilediği kişiye satıp satmamakta serbesttir." şeklide ifadeler de kullanıldı.