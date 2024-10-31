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Kırsalda Kadın İstihdamını Artıran Proje Tamamlandı

FAO tarafından yürütülen proje, kadınların kırsaldaki istihdam olanaklarını artırarak sosyo-ekonomik gelişime katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:44
Kırsalda Kadın İstihdamını Artıran Proje Tamamlandı

Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Projesi Kapanış Etkinliği

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yürütülen "Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Projesi", kırsalda kadınların istihdam olanaklarını artırarak önemli bir başarıya imza attı.

Etkinlik Hakkında

Projenin kapanış etkinliği, Sheraton Ankara Hotel'de gerçekleşti. Etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ferhat Çolak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Projenin Amaçları ve Katkıları

Çolak, "Proje, kırsal topluluklarımızın sosyo-ekonomik gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamıza da önemli zemin hazırlamıştır. Bu projeyle elde edilen başarılar, işbirliği ve dayanışmanın gücünü gösteriyor," şeklinde konuştu.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ise proje kapsamında kadınların liderliğinde 13 kooperatifin kurulduğunu ve bu kooperatiflerin Türkiye genelinde tarımsal üretime katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alabilmeleri için destekleyici stratejilerin uygulandığını ifade etti.

Sonuçlar ve Gelecek Vizyonu

Uygulamalı çiftçi okulları aracılığıyla modern tarım teknikleri ve sürdürülebilir üretim yöntemleri çiftçilerle buluşturularak yaklaşık 3 bin çiftçinin verimlilik ve gelir düzeyinin artırılmasına katkı sağlandı. Proje, 10 ilde gerçekleştirilen hibe programı ile birlikte gelir getirici fırsatları desteklemek amacıyla faydalanıcılara iki türde hibe sundu. Hibe desteğinden faydalananların %57,5'ini kadınlar oluşturdu. Ayrıca kadın liderliğindeki 5 kooperatif, programdan yararlandı.

Projenin Genel Bilgileri

FAO, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının işbirliğiyle yürütülen bu proje, Avrupa Birliği finansmanıyla 2018 yılından beri uygulanmaktadır. Proje, kırsal alanda istihdam olanaklarını artırmayı hedeflemektedir. Tarımsal bilgi ve beceriler kazanarak sosyal güvenlik avantajlarından yararlanan faydalanıcılar, ekonomik dayanıklılığın artmasına katkı sağlamışlardır. Proje ile Türkiye'de tarım ve gıda sektöründe sürdürülebilir, kapsayıcı bir kalkınma modelinin inşa edilmesine katkıda bulunulmuştur.

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