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Kırtasiye Sektöründe Merdiven Altı Ürün Uyarısı

Okul alışverişinde, güvenilir kırtasiye ürünlerine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:18
Kırtasiye Sektöründe Merdiven Altı Ürün Uyarısı

Kırtasiye Sektöründen Uyarı

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet Şendil, velilere önemli uyarılarda bulundu. Yaklaşan okul dönemi öncesinde, merdiven altı ürünler konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. "Veliler, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden kesinlikle uzak durmalıdır," dedi.

Güvenilir Kırtasiye Alışverişi

Şendil, kırtasiye ürünlerinde güvenilirlik oranının %99 olduğunu belirterek, "Biz sektör olarak her zaman ailelerin yanındayız. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara en iyiyi sunmak hedefimiz," şeklinde konuştu.

Uzman Perakendeciler Tercih Edilmeli

Ürün seçiminde uzman kırtasiye perakendecilerinin tercih edilmesini öneren Şendil, "Velilerimiz, işinin gereğini yerine getiren, zengin ürün çeşitliliğine sahip mağazalardan alışveriş yapmalıdır," ifadelerini kullandı.

Ürünlerin Sağlığı Tehdit Etmediği Belirtiliyor

Ticaret Bakanlığı'nın denetim raporuna göre, merdiven altı ürünlerle mücadele edilmesinin yanı sıra, velilere de büyük sorumluluk düştüğünü belirten Şendil, "Kimliği belli olan ürünler alınmalı," dedi. Velilerin, ürün etiketlerine dikkat etmeleri gerektiğini lisana getirdi.

Ürün Fiyatlarında Artış

Son olarak, ürün fiyatlarının alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösterdiğini belirten Şendil, "Bu yıl çanta fiyatları ortalama 1600 ile 1800 lira arasında değişiyor," dedi ve geçen yıla göre %30 ila %60 artış gözlemlendiğini sözlerine ekledi.

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