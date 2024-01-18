Kış mevsimine özel hane başı 4500 TL yardım! Başvuru formunu doldurana ödeniyor

Devlet sosyal yardım ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürecek bir haber daha geldi. İşte haberin detayları…

Kış mevsimine özel hane başı 4500 TL yardım! Başvuru formunu doldurana ödeniyor
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Yapılan devlet destek ödemeleri ihtiyaç sahibi vatandaşın yüklerini hafifletiyor. Destek ödemelerinde eğitim yardımı, fatura yardımı, gibi birçok yardım çeşidi bulunmaktadır. Dar gelirliye yeni yardım haberi geldi. Detaylar haberimizde…

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PTT ÜZERİNDEN AİLELERE 4500 LİRA YARDIM GELDİ: İŞTE ARANAN TEK ŞART

Kış mevsimindeki ekonomik sıkıntıyı hafifletmeye yönelik ulusal tedbirler: PTT'nin sunduğu sosyal yardım paketinde ailelere doğalgaz ve elektrik faturası desteği sözü veriliyor.

Devlet, yüksek yaşam maliyeti ve artan elektrik faturalarıyla mücadele için PTT aracılığıyla ailelere sosyal yardım paketleri sağlayacak. Kış aylarında maddi sıkıntı yaşayan hanelere yönelik pakette, doğalgaz ve elektrik faturalarının ödenmesine yönelik maddi destek sağlanması amaçlanıyor.

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