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Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Ekim'de Yüzde 2,3 Arttı

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Ekim 2023 itibarıyla 180,1 milyar dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:44
Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Ekim'de Yüzde 2,3 Arttı

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Ekim'de Artış Gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2023 dönemi itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku verilerini duyurdu. Rapor sonuçlarına göre, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,3 artarak 180,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Bankalardan Kaynaklı Yükseliş

Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 20,1 artışla 82,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 1,5 azalarak 60,4 milyar dolara düştü.

Kısa Vadeli Kredilerde Önemli Artış

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 sonuna göre yüzde 81,7 artışla 22,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı geçen yıl sonuna göre yüzde 2 azalarak 19,6 milyar dolara düştü. Yurt dışı yerleşik bankaların mevduatları ise yüzde 9 düşüşle 18,8 milyar dolar seviyesine geriledi.

Özel Sektör ve Kamu Sektörü Borçları

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 7,9 yükselerek 102,8 milyar dolar oldu. Kamu sektörünün kısa vadeli borcu ise yüzde 15,5 artarak 39,8 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Kısa Vadeli Tahvil İhraçları ve Döviz Kompozisyonu

2023 sonunda 1,7 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 6,9 milyar dolara yükseldi. Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 47,3’ü dolar, yüzde 21,2’si avro, yüzde 16,4’ü TL ve yüzde 15,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özetle

Kısa vadeli dış borç stoku, 236,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kamu sektörünün borçları toplam stok içinde yüzde 23,4, Merkez Bankasının yüzde 15,9, özel sektörün ise yüzde 60,7 paya sahip olduğu görülüyor.

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