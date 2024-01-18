Kışlık ürünlerde indirim bu sefer Şok marketlerden geldi! Yüzde 30 oranında indirim kampanyası başladı

Kışlık ürünlerde indirim kampanyası bu sefer herhangi bir mağazadan değil Şok marketlerden geldi! Şok marketlerde panço, şal, çorap, tek kişilik - çift kişilik battaniye, pamuklu battaniye, içlik, polar, alt termal kilotlu çorap ne ararsanız çok uygun fiyatlarla satışta. İşte Şok marketler kışlık ürünlerde yüzde 30 indirim kampanyası...

Kışlık ürünlerde indirim bu sefer Şok marketlerden geldi! Yüzde 30 oranında indirim kampanyası başladı
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Şok marketler her hafta yeni bir hafta ürünler katalogu yayınlamaya devam ederken, bu sefer başlattığı kampanya aktüel ürünlerden gelmedi. Şok marketler, Şok market müşterilerine özel olarak %30 oranında tüm kışlık ürünlerinde indirim kampanyasına imza attı. Bu indirim kampanyası doğrultusunda tek çift kişilik pamuklu battaniyeler, şallar, termal alt üst içlikler, şapkalar, eldivenler, bereler, ekose kürklü terlikler hepsi çok uygun fiyata satışta olacak.  İşte Şok marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan birbirinden uygun fiyatlı ürünler...

Kışlık ürünlerde indirim bu sefer Şok marketlerden geldi! Yüzde 30 oranında indirim kampanyası başladı

KIŞLIK BATTANİYELER %30 İNDİRİME GİRDİ 

Özellikle kış soğuklarının iyice bastırmış olduğu bugünlerde, kışlık tek kişilik battaniye arayanlara müjde Şok marketlerden verildi! Pamuklu tek kişilik battaniyeler 115 TL, çift kişilik battaniyeler 129 TL, tek kişilik Pamuklu battaniyeler 174 TL, TV battaniyesi 111 TL‘ye düştü. Battaniyelerin yanı sıra polar 90,25 TL, eşofman 674 TL, kapşonlu sweatshirtler 174 TL, terlikler 99,95 TL, bereler 38,45 TL fiyatlarla Şok market raflarında satışta. Market raflarının yanı sıra CEPTE ŞOK uygulamasından stok durumuna göre de bu ürünleri satın almanız mümkün!

Kışlık ürünlerde indirim bu sefer Şok marketlerden geldi! Yüzde 30 oranında indirim kampanyası başladı

Eğer kalın ve uygun fiyatlı çoraplar satın almak istiyorsanız; o ürünlerde Şok market raflarına uygun fiyatlarla satışa çıkartıldı. Kadın uyku çorabı 19,50 TL’ye, kadın peluş çorap uzun 20,95 TL’ye, erkek çocuk havlu kilotlu çorap 44,95 TL’ye, üçlü erkek çorabı 27,90 95 TL’ye, üçlü kadın çorabı 27,95 TL’ye bebek kilotlu çorap 27,95 TL'ye Şok marketlerde satışta...

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