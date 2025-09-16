KİT'lerde Hesap Verebilirlik Artacak: 2026 OVP Yol Haritası

2026-2028 OVP ile KİT'lerde performansa dayalı hesap verebilirlik, şeffaflık ve mali disiplin güçlendirilecek; 2026 ödenek tavanları da açıklandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:02
KİT'lerde Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık Güçlendirilecek

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ - Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve yönetim organlarının performans odaklı ölçüm yöntemleriyle hesap verebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

OVP'nin Öncelikleri

AA muhabirinin, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'den derlediği bilgiye göre; kamu işletmeciliğinde hesap verebilirliğin güçlendirilmesi, şeffaflığın artırılması ve ticari gerekliliklere uygun faaliyet yürütülmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede karlılık, etkinlik ve verimlilik düzeylerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Mali Disiplin ve Muhasebe Sistemleri

Kamu mali disiplinini güçlendirmek için farklı statülerdeki kamu işletmelerinin izlenmesi, KİT'lerin muhasebe sistemlerinin etkinliğinin artırılması ve mali yapılarının güçlendirilmesi planlanıyor. KİT'lerin faaliyetleri makroekonomik, sektörel ve sosyal politikalarla uyumlu biçimde, kamu maliyesinde sürdürülebilirliği destekleyecek şekilde yürütülecek.

Yönetişim Reformu ve Eşgüdüm Mekanizmaları

KİT yönetişim reformuna yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Faaliyetleri nedeniyle sektörel, idari ve mali alanlarda birbirleriyle etkileşim içinde olan kamu işletmeleri arasında eşgüdümü sağlayacak mekanizmalar ve kurumsal düzenlemeler oluşturulacak. Bu uygulamaların 2026'nın üçüncü çeyreğine kadar tamamlanması öngörülüyor.

2026 Ödenek Tavanları

OVP ile özel bütçeli idarelerin 2026 yılı bütçe ödenek teklif tavanları da belirlendi. Buna göre ayrılan bütçe ödenekleri şu şekilde:

Karayolları Genel Müdürlüğü: 389.228.530.000 TL

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü: 233.037.000.000 TL

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı: 111.125.662.000 TL

Orman Genel Müdürlüğü: 59.230.736.000 TL

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu): 58.465.987.000 TL

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu: 25.019.451.000 TL

