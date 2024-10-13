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Kıyı Emniyeti'nin 2024 Başarısı: 37 Bin 128 Geminin Kılavuzluğu Sağlandı

Kıyı Emniyeti ekipleri, 9 ayda 37 bin 128 gemiye kılavuzluk hizmeti sunarak öne çıktı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 14:07
Kıyı Emniyeti'nin 2024 Başarısı: 37 Bin 128 Geminin Kılavuzluğu Sağlandı

Kıyı Emniyeti'nin İhtiyaçları Karşılamak İçin Çalışmaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti ekiplerinin 2024 yılı boyunca denizlerde can, mal ve çevre güvenliğini artırmak için sürdürdüğü faaliyetleri değerlendirdi. Uraloğlu, "9 ayda Türk boğazlarında 37 bin 128 gemiye kılavuzluk hizmeti verildi" diyerek sonuçları vurguladı.

Gelişmiş Araç Filosu ve Deneyimli Ekip

Bakan Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) filosunu modernize ettiğini belirtti. 100 araçtan oluşan bir filo ve 2 binden fazla deneyimli personel kadrosuyla, Mavi Vatan'da 7/24 operasyonel hizmet verdiklerinin altını çizdi.

Başarıyla Gerçekleştirilen Kurtarma Operasyonları

Uraloğlu, 2024 yılı ocak-eylül döneminde 200 can kurtarma operasyonu gerçekleştirerek 861 kişinin hayatını kurtardıklarını bildirdi. Ayrıca, aynı süreçte 19 gemi kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığını ekledi.

Kılavuzluk Hizmeti ve Refakat Destekleri

İstanbul ve Çanakkale boğazlarında verilen kılavuzluk hizmetlerine değinen Uraloğlu, "İstanbul Boğazı'ndan geçen 31 bin 161 geminin %61,8'ine, Çanakkale Boğazı'ndan geçen 34 bin 646 geminin %51,6'sına kılavuz kaptanlarımız tarafından hizmet verildi" şeklinde bilgi verdi.

Deniz Güvenliğinde Artan Devamlılık

Bakan, yoğun deniz trafiği olan bölgelerde refakat hizmetleriyle güvenli geçişleri sağlamak için 8 bin 595 gemiye acil durumda müdahale amaçlı destek verildiğinin altını çizdi. Bununla birlikte, liman römorkörcülüğü hizmeti kapsamında 4 bin 963 operasyon gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 2024 yılı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 2024 yılı ocak-eylül dönemine ilişkin operasyonel faaliyetlerini değerlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 2024 yılı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 2024 yılı ocak-eylül dönemine ilişkin operasyonel faaliyetlerini değerlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 2024 yılı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 2024 yılı ocak-eylül dönemine ilişkin operasyonel faaliyetlerini değerlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 2024 yılı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 2024 yılı ocak-eylül dönemine ilişkin operasyonel faaliyetlerini değerlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 2024 yılı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 2024 yılı ocak-eylül dönemine ilişkin operasyonel faaliyetlerini değerlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 2024 yılı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 2024 yılı ocak-eylül dönemine ilişkin operasyonel faaliyetlerini değerlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 2024 yılı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 2024 yılı ocak-eylül dönemine ilişkin operasyonel faaliyetlerini değerlendirdi.

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