Kıyıda köşede altını olanlara 48 saat uyarısı! Bu seferki çok farklı olacak





ALTIN YATIRIMCISINA UYARI: SON 48 SAAT





Altın ve para piyasaları konusunda uzman olan bir isimden önemli bir uyarı geldi.





İslam Memiş, son günlerde emtia piyasasındaki düşüşe dikkat çekerek yatırımcılar için altın niteliğinde bir açıklamada bulundu. Altın fiyatlarındaki düşüşün bir alım fırsatı sunduğuna değinen İslam Memiş önümüzdeki hafta itibari ile altın fiyatında ciddi bir yükseliş olacağını belirtti.





Yaklaşık iki haftadır istikrarlı bir şekilde düşüşünü sürdüren altının önümüzdeki hafta itibari ile yeniden yükselişe başlayacağının altını çizen Memiş yatırımcıların merakla beklediği konulara da açıklık getirdi.

Piyasalarda yaz sonu başlayacak olan altındaki furyanın fırtınaya dönüşüceği konuşuluyor. Altın fiyatlarının daha da yükselmesi için az bir zaman kaldığına vurgu yapan Memiş yatırım yapmak isteyen kişilere saat vererek uyarıda bulundu.

Altın fiyatındaki kritik seviyelerin aşılması durumunda ise altının ekim ayı gibi rekor tazeleyeceğini de belirten İslam Memiş Fed faiz kararının da yükselme olasılığının arttığına dikkat çekti. İslam Memiş fed faiz kararı ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu.

SON 48 SAAT UYARISI

İslam Memiş, ‘"Özellikle ons tarafında büyük bir aşağı yönlü kırılma gerçekleştiğini gördük. Yaklaşık 2 haftadır uluslararası piyasalar, altını baskılama yönünde hareket ediyor. Gün içerisinde 1900 doların altında ataklar yaşandı. Burada önemli bir direnç noktası var. Ben şu aşamada 1890 dolarlık direnç seviyesinin yılın en düşük durağı olacağını düşünüyorum. Buranın altına iniş beklemediğim gibi, haftalık raporumda da yayınladığım üzere gelecek hafta itibariyle ons tarafında 1930 ve 1960 dolara kadar beklenmedik derecede hızlı bir yükseliş yaşanacağını tahmin ediyorum. Buralar mutlaka beklenenden önce test edilecektir.

2023 için dip fiyattan alım yapma fırsatı bu haftanın kapanış seansıyla birlikte sona erebilir. O yüzden 48 saat içerisinde pozisyon almak, gelecek aylarda büyük bir getiri sağlayacaktır.

Bu haftanın önemli risklerinden biri Çin tarafından gelen ekonomik veriler oldu. Aslında Asya piyasalarından birkaç aydır oldukça karamsar veriler gelmeye devam ediyor. Yine de piyasalar tatil modunda olduğu için bu kötü haberleri pek fazla fiyatlamadı. Ancak ilerleyen günlerde olumsuz veri akışlarının etkisi daha fazla olacaktır.

Çin tarafında emlak şirketlerinin, inşaat şirketlerinin batma arefesinde olduğunu gösteren detaylar var. Burada önemli olan nokta Çin devletinin nasıl bir tutum sergileyecek olduğu. Biliyorsunuz ABD'de yılın ilk çeyreğinde büyük bir bankacılık krizi patlak vermişti ve bu domino etkisi yaratılmadan dizginlendi.

Çin'in olası bir iflaslara göz yumma hamlesi, dünya genelinde yeniden kriz beklentisini yükseltecek ve yatırımcıları 'güvenli liman' olarak bilinen altına yöneltecektir. Altın fiyatları bu nedenle ilerleyen haftalarda beklentilerin de ötesinde bir artış gösterebilirDolar endeksi sallanıyor olsa da henüz beklenen düşüşü yaşamadı. Elinde dolar bulunduran yatırımcı için şu anda en mantıklı yol parite üzerinden altın alımı yapmak olacaktır. Ons tarafı 1890-1960 bandını takip ediyor olsa da gram altın/TL fiyatlarında çok başka bir hikaye yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen kota uygulaması ve sınırlandırmaların gelmesiyle birlikte ek mali yükümlülükler arttı ve gram altın/TL fiyatındaki makas aralığının yine en az 50 lirayı koruduğunu gözlemliyoruz. Yani fiziki tarafta altın, gösterge kurdan 50 lira daha fazla. Bu makas bankaların uygulamasında ise 80 liraya kadar yükselebiliyor. Seçim öncesi yaşanan üçlü kur döneminin yeniden geri geldiğini belirtebiliriz."