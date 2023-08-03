Kıyıda köşede dolar biriktiren hazırlık yapsın! Dolarda dananın kuyruğu o tarihte kopacak

USD/TL kurundaki son hareket yatırımcıların dikkatini çekti. Yatay seyrini sürdüren dolar bugün düşüşe geçti. Değerinin %0,10'unu kaybeden doların ne kadar yükseleceği ise merak konusu. Dolar yükselir mi düşer mi? İşte detaylar..

"1 Dolarınız Varsa Zamanınızı Boşa Harcamayın"

Yatırımcılardan "Dolar ne oluyor? Yükselir mi düşer mi?" şeklindeki sorularına yanıt veren Ekonomist Selçuk Geçer, açıklama yaptı. Ünlü dolar yorumcusu Geçer, doların geleceğini açıkladı.





"Doların geleceği yeni bir seviyede!"

Selçuk Geçer, yaptığı yorumunda dolar kurunun birkaç gün içinde 30 TL'ye, ardından 40 TL'ye çıkacağını söyledi. Eylül-Ekim ayına kadar doların 38 TL gibi bir rakama ulaşacağını söyleyen Selçuk Geçer, doların nerede olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Enflasyonun tam değerine baktığımızda 38 lira ile 40 lira arasında değişiyor dedik. Bu değerlere ne zaman ulaşacak? Ekim ayına kadar sanırım. O kadar hızlı mı?" diyenlere verilen tek cevap şu: Çok geç," dedi.

3 Ağustos Çarşamba günü 1 Dolar ne kadar oldu?

3 Ağustos Perşembe günü dolar/TL kaç oldu? sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. USD/TL bugün alış 26.994 liradan, satış ise 27.052 liradan işlem görüyor.