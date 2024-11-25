Kıymetli Maden Raffinerileri Listesi Güncellendi

Kıymetli Maden Rafinerileri Listesine Yeni Eklemeler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kıymetli maden rafineri listesine 3 yeni firma daha ekledi. Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yapılan güncellemeyle birlikte listede yer alan rafinerilerin sayısı artmış oldu.

Verilen İzinler

İlgili tebliğ uyarınca, rafineri faaliyet izni altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenler için ayrı ayrı verilmektedir. Bu listede bulunan rafineriler, Bakanlık tarafından onaylanarak resmi olarak duyurulmaktadır.

Bu kapsamda, Ahlatcı Metal Rafineri AŞ'ye altın ve gümüş, Garanti Rafineri ve Maden İşletmeleri AŞ ile Altın Rafineri Dünyası AŞ'ye ise yalnızca altın için faaliyet izni verilmiştir.

Rafinerilere Duyuru

Bununla birlikte, altın ve gümüş rafinaj faaliyetleri için Bakanlığa başvuruda bulunan diğer rafinerilerin listesi de açıklanmıştır. Bu birçok firma için büyük bir fırsat sunarken, kıymetli maden sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin de dikkatle takip etmesi gereken bir durumdur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.