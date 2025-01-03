KKM Bakiyelerinde Düşüş Sürekli Devam Ediyor

KKM Bakiyesi Yüzde 2 Düşüş Gözlemlendi

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçtiğimiz hafta 23 milyar 582 milyon lira azalarak 1 trilyon 129 milyar 899 milyon liraya düştü. Bu düşüşle birlikte KKM'nin toplam mevduat içindeki payı %5,95 seviyesine geriledi.

Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültende, bankacılık sektörünün toplam kredi hacminin 27 Aralık haftasında 213 milyar 237 milyon lira arttığı ve 15 trilyon 900 milyar 565 milyon liraya ulaştığı belirtiliyor.

Öte yandan, bankalar arası dahil olmak üzere toplam mevduat miktarı da geçen hafta 454 milyar 394 milyon lira artış göstererek 18 trilyon 998 milyar 751 milyon liraya yükseldi.

Tüketici Kredilerinde Artış

Tüketici kredileri, 27 Aralık tarihi itibarıyla 28 milyar 827 milyon lira artışla 2 trilyon 11 milyar 712 milyon liraya ulaştı. Bu kredilerin 511 milyar 283 milyon lirası konut, 75 milyar 570 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 424 milyar 860 milyon lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluşuyor.

Aynı dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 13 milyar 481 milyon lira artarak 2 trilyon 174 milyar 207 milyon liraya ulaştı.

Kredi Kartı Alacakları ve Yasal Öz Kaynaklar

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise %3,8 artış göstererek 1 trilyon 795 milyar 53 milyon liraya yükseldi. Bu alacakların 630 milyar 26 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 165 milyar 27 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluşuyor.

Bankacılık sektöründeki takipteki alacaklar, 27 Aralık itibarıyla 5 milyar 309 milyon lira artarak 287 milyar 512 milyon liraya ulaştı. İlgili alacakların 216 milyar 154 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Bunun yanı sıra, bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklarının da 26 milyar 591 milyon lira yükselerek 3 trilyon 400 milyar 975 milyon liraya çıktığı gözlemlendi.

Sonuç olarak, KKM hesap bakiyelerindeki düşüş, bankacılık sektörü üzerindeki dinamiklerin önemini yeniden gözler önüne seriyor.