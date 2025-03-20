KKM Bakiyelerinde Sürekli Düşüş: 798 Milyar Liraya Geriledi

KKM Bakiyelerindeki Düşüş Devam Ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçen hafta 26 milyar 592 milyon lira azalarak 798 milyar 817 milyon lira seviyesine düştü. Bu rakam, toplam mevduatın yüzde 3,91'ine gerileyerek dikkati çekti.

Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün toplam kredi hacmi, 14 Mart haftasında 190 milyar 513 milyon lira artış göstererek 17 trilyon 251 milyar 187 milyon lira oldu. Ayrıca, bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil 431 milyar 67 milyon lira artarak 20 trilyon 428 milyar 338 milyon lira seviyesine yükseldi.

Tüketici Kredilerinde Artış

Tüketici kredileri, 2 trilyon 157 milyar 120 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu tutarın 541 milyar 321 milyon lirası konut kredisi, 67 milyar 328 milyon lirası taşıt kredisi ve 1 trilyon 548 milyar 471 milyon lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluşmaktadır.

Bankacılıkta Önemli Veriler

Aynı dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 22 milyar 359 milyon lira artarak 2 trilyon 448 milyar 158 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,7 oranında artış göstererek 1 trilyon 907 milyar 563 milyon lira olarak kaydedildi.

Yasal Öz Kaynaklar Arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar ise 2 milyar 587 milyon lira artışla 341 milyar 702 milyon lira seviyesine yükseldi. Bu alacakların 255 milyar 915 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Ayrıca, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 10 milyar 448 milyon lira artarak 3 trilyon 711 milyar 622 milyon lira seviyesine ulaştı.