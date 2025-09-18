KKM Bakiyesi 344 milyar 832 milyon liraya Geriledi — Haftalık Bankacılık Raporu

KKM Bakiyesi 344 milyar 832 milyon liraya Geriledi

Bankacılık sektörünün haftalık verileri, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesindeki düşüşün sürdüğünü gösterdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan bültene göre, KKM bakiyesi geçen hafta 23 milyar 214 milyon lira azalarak 344 milyar 832 milyon lira seviyesine geriledi.

Toplam kredi ve mevduat hareketleri

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 12 Eylül haftasında yaklaşık 140 milyar 359 milyon lira artarak 20 trilyon 647 milyar 913 milyon lira seviyesinden 20 trilyon 788 milyar 272 milyon lira'ya çıktı.

Aynı dönemde bankaların toplam mevduatı (bankalar arası dahil) geçen hafta 488 milyar 365 milyon lira artarak 24 trilyon 509 milyar 376 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri ve kart alacakları

Tüketici kredilerinin tutarı bu dönemde 30 milyar 839 milyon lira artışla 2 trilyon 548 milyar 274 milyon lira seviyesine yükseldi. Bu tutarın 616 milyar 51 milyon lirası konut, 52 milyar 29 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 880 milyar 194 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı 7 milyar 506 milyon lira artarak 3 trilyon 69 milyar 441 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2 artışla 2 trilyon 506 milyar 840 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 895 milyar 451 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 611 milyar 389 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.

Takipteki alacaklar ve yasal öz kaynaklar

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 409 milyon lira artışla 481 milyar 12 milyon lira seviyesine çıktı. Takipteki alacakların 355 milyar 258 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 10 milyar 403 milyon lira artarak 4 trilyon 353 milyar 885 milyon lira olarak kaydedildi. KKM bakiyesindeki düşüş sonucunda KKM büyüklüğü, toplam mevduatın %1,41'i oldu.