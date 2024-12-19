KKM Hesap Bakiyeleri Düşmeye Devam Ediyor: Son Durum

KKM Hesap Bakiyeleri Düşmeye Devam Ediyor

Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçtiğimiz hafta 15 milyar 160 milyon lira azalarak 1 trilyon 169 milyar 517 milyon liraya düştü. Bu düşüş, KKM hesaplarının toplam mevduat içindeki oranını yüzde 6,30 seviyesine getirdi.

Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 13 Aralık haftasında bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 149 milyar 39 milyon lira artarak 115 trilyon 491 milyar 156 milyon lira seviyesine ulaştı.

Ayrıca, toplam mevduat bankalar arası dahil olarak geçen hafta 571 milyar 768 milyon lira artış göstererek 18 trilyon 551 milyar 277 milyon lira oldu.

Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları

Tüketici kredileri, 13 Aralık itibarıyla 27 milyar 826 milyon lira artarak 1 trilyon 978 milyar 748 milyon lira seviyesine yükseldi. Bu kredilerin 503 milyar 923 milyon lirası konut, 75 milyar 460 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 399 milyar 366 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluşuyor.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler 44 milyar 432 milyon lira artarak 2 trilyon 125 milyar 844 milyon lira oldu.

Bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 artışla 1 trilyon 762 milyar 315 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu alacakların 605 milyar 446 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 156 milyar 869 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

Yasal Öz Kaynaklar ve Takipteki Alacaklar

Bankacılık sektöründeki takipteki alacaklar 3 milyar 585 milyon lira azalarak 286 milyar 777 milyon lira oldu. Bu alacakların 213 milyar 675 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar ise 13 milyar 551 milyon lira artarak 3 trilyon 321 milyar 954 milyon lira seviyesine ulaştı.