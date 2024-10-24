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KKM Hesaplarında Rekor Düşüş

KKM hesap bakiyeleri son haftada hızla eridi, toplam 1.4 trilyon liraya geriledi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:46
KKM Hesaplarında Rekor Düşüş

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarında Sarsıcı Düşüş

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçtiğimiz hafta 58 milyar 336 milyon lira azalarak 1 trilyon 412 milyar 184 milyon liraya geriledi. Bu düşüş, verilerin yayınlanmaya başladığı tarihten bu yana en hızlı azalış olarak kaydedildi.

Bankacılık Sektörü Verileri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninden elde edilen verilere göre, kredi hacmi 18 Ekim itibarıyla 15 milyar 5 milyon lira düştü. Bu süreçte toplam kredi hacmi 14 trilyon 965 milyar 449 milyon liradan 14 trilyon 950 milyar 444 milyon liraya geriledi.

Mevduat ve Kredi Durumu

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise, bankalararası dahil, geçen hafta 220 milyar 603 milyon lira artış göstererek 17 trilyon 952 milyar 948 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin toplamı, 18 Ekim itibarıyla 4 milyar 587 milyon lira azalarak 1 trilyon 848 milyar 619 milyon liraya indi. Bu kredilerin 474 milyar 442 milyon lirası konut, 76 milyar 110 milyon lirası taşıt, ve 1 trilyon 298 milyar 66 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluşmaktadır.

Kredi Kartları ve Takipteki Alacaklar

Taksitli ticari kredilerin tutarı ise 8 milyar 282 milyon lira artarak 1 trilyon 946 milyar 204 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacakları, yüzde 2,1 oranında bir düşüşle 1 trilyon 602 milyar 69 milyon liraya geriledi. Bu alacakların 564 milyar 777 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 37 milyar 292 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluşuyor.

Yasal Öz Kaynaklarda Artış

Temin edilen verilere göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Ekim tarihinde 761 milyon lira artarak 265 milyar 905 milyon liraya ulaştı. Bu alacakların 198 milyar 880 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 20 milyar 128 milyon lira artış ile 3 trilyon 227 milyar 837,7 milyon liraya yükseldi.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 7,87'sine tekabül etmektedir.

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