KKM'de parası olanlar dikkat! İş Bankası'ndan bomba KKM açıklaması geldi

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Kur Korumalı Mevduat'ın hala en çekici seçenek olduğunu vurgulayarak, müşterilere Türk Lirası mevduata yönelmeleri tavsiyesi verilmeyeceğini belirtti. Aran, bankanın dikkat çekici açıklamasında, Kur Korumalı Mevduatın cazibesinin devam ettiğini ve müşterileri TL mevduata dönmeye teşvik etmeyeceklerini ifade etti. Bu açıklama, bankanın mevcut finansal piyasa koşullarında döviz cinsinden yatırımın avantajlarını vurgulaması olarak özetlenebilir. İşte detaylar...





TÜRKİYE İŞ BANKASINDAN SEÇENEK

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Kur Korumalı Mevduat uygulamasıyla ilgili yeni düzenlemeler hakkında görüşlerini paylaştı. Aran, Kur Korumalı Mevduat'ın halen en cazip ürün olduğunu belirterek, dövizden kur korumalı mevduata geçen müşterilere KKM hesaplarını yenileme önerisinde bulunacaklarını ifade etti.

Hakan Aran, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, son alınan kararlara rağmen Kur Korumalı Mevduat ürününün hala çekici olduğunu vurguladı. Aran, bu konuda müşterilere ne kadar anlatılsa da hala "yabancı para mevduatta tutacağım" diyenlerin sayısının önemli olduğunu ve mevduatın yüzde 43'ünün yabancı para olarak tutulduğunu belirtti. İş Bankası olarak Kur Korumalı Mevduat'taki müşterilere TL mevduata geçmeleri yönünde telkinde bulunmayacaklarını, sadece ürünün avantajlarını anlatmayı amaçladıklarını ifade etti.

Aran, bankanın belirlenen hedeflere ulaşması gerektiğini ancak müşterileri ikna etmek konusunda zorluklarla karşılaşılabileceğini dile getirdi. Dövizini Kur Korumalı Mevduata çeviren müşterilere "vadeli TL hesabına geç" şeklinde bir öneri sunmayacaklarını ve müşterilere önerdikleri KKM konusunda aynı yaklaşımı sürdüreceklerini belirtti.

Aran, ekonomik çıkarların doğru şekilde işlemesi gerektiğini vurgulayarak, bankanın ekonomik aksiyonları alacağını ve müşterilere bu durumun yansıtılmayacağını ifade etti. Sonuç olarak, İş Bankası olarak Kur Korumalı Mevduat'ın hala cazip olduğunu ve müşterilere bu konuda önerilerde bulunmaya devam edeceklerini açıkladı.





Türkiye İş Bankası Genel Müdürü, TCMB'nin aldığı son kararlarla ilgili görüşlerini paylaştı. Merkez Bankası'nın kur artışını bankaların üstlenmesini hedeflediğini belirtti. Bankaların vadeli TL mevduatlarına yüksek faiz sunarak müşterilere kurdaki artışa karşılık gelen bu faizi sağlamasının teşvik edildiğini açıkladı. Pazartesi gününden itibaren yıl sonuna doğru kredi erişiminin kolaylaşacağını ve özellikle döviz kazandırıcı faaliyetlere yönelik kredilerde rekabetin artacağını, bunun sonucunda faizlerde düşüş olabileceğini ifade etti. Ayrıca, piyasalardaki faiz oranlarının önümüzdeki üç aydaki enflasyonla uyumlu olmasını beklediğini dile getirdi. Aran, bankaların mevduat faizi altında kredi vermeyi tercih etmeleri nedeniyle piyasada likidite bolluğu oluştuğunu vurguladı.