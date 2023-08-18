KKM'ye yeni rekor: 3.35 trilyon lirayı geçti!

Hükümetin yaklaşık 2 yıl kadar önce döviz kurunun fahiş yükselme durumunun önüne geçmek amacı ile getirmiş oldupu Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları hakkında bazı tartışmalar devam ederken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) haftalık raporunda yer alan bilgiye göre, 3 trilyon 282 milyar TL olarak kayıtlarda yer alan TL mevduat ve katılım hesapları 357,7 milyar TL'ye çıktı.





ekonomim.com'da yer alan bilgilerde; aynı haftada krediler 10.331,7 milyar TL'den 10.371,5 milyar TL'ye gerilediği belirtilirken mevduat 12.593,7 milyar TL'den 12.849,2 milyar TL'ye yükseldiği aktarıldı.

İhtiyaç kredileri 1.415 milyar TL'den 1.421,7 milyar TL'ye çıkarken, 854 milyar TL olan bireysel kredi kartlarının ise 871,9 milyar TL'ye yükseldiği bilgisi verildi. Takipteki krediler 170 milyar TL'den 172 milyar TL'ye çıktı.