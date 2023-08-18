  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. KKM'ye yeni rekor: 3.35 trilyon lirayı geçti!

KKM'ye yeni rekor: 3.35 trilyon lirayı geçti!

Yayınlanma:
KKM'ye yeni rekor: 3.35 trilyon lirayı geçti!
BDDK verilerine göre, 11 Ağustos haftasında kur korumalı mevduat hesapları 3.282 milyar TL olan toplamdaki değeri 3.357,7 milyar TL'ye çıktı.

Hükümetin yaklaşık 2 yıl kadar önce döviz kurunun fahiş yükselme durumunun önüne geçmek amacı ile getirmiş oldupu Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları hakkında bazı tartışmalar devam ederken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) haftalık raporunda yer alan bilgiye göre, 3 trilyon 282 milyar TL olarak kayıtlarda yer alan TL mevduat ve katılım hesapları 357,7 milyar TL'ye çıktı.

KKM'ye yeni rekor 3.35 trilyon lirayı geçti!

ekonomim.com'da yer alan bilgilerde; aynı haftada krediler 10.331,7 milyar TL'den 10.371,5 milyar TL'ye gerilediği belirtilirken mevduat 12.593,7 milyar TL'den 12.849,2 milyar TL'ye yükseldiği aktarıldı.

İhtiyaç kredileri 1.415 milyar TL'den 1.421,7 milyar TL'ye çıkarken, 854 milyar TL olan bireysel kredi kartlarının ise 871,9 milyar TL'ye yükseldiği bilgisi verildi. Takipteki krediler 170 milyar TL'den 172 milyar TL'ye çıktı.

Ekonomi
İslam Memiş bu kez kesin konuştu! Altın fiyatları o günden sonra uçuş moduna geçiyor
İslam Memiş bu kez kesin konuştu! Altın fiyatları o günden sonra uçuş moduna geçiyor
Borsa'da BIST 100 endeksi 18 Ağustos günü açılışında zirve yaptı!
Borsa'da BIST 100 endeksi 18 Ağustos günü açılışında zirve yaptı!
Merkez Bankası, yıl sonunda Dolar/TL ve enflasyon beklentisini yüksek oranda gösterdi!
Merkez Bankası, yıl sonunda Dolar/TL ve enflasyon beklentisini yüksek oranda gösterdi!
Dar gelirli aileler mutlaka başvursun! Kırtasiye yardımı başvuru sayfası açıldı
Dar gelirli aileler mutlaka başvursun! Kırtasiye yardımı başvuru sayfası açıldı
O ilde sokağa çıkmak zulüm oldu! Türkiye'nin en pahalı toplu ulaşımına imza attılar
O ilde sokağa çıkmak zulüm oldu! Türkiye'nin en pahalı toplu ulaşımına imza attılar
Ticaret Bakanlığı, fiyat etiket denetimlerinde affetmiyor! Firmalara 1 yılda ceza yağdırdı..
Ticaret Bakanlığı, fiyat etiket denetimlerinde affetmiyor! Firmalara 1 yılda ceza yağdırdı..
1-2-3-4-5 ve bu yaşlarda çocuğu olan ailelere müjde! Tek başvuruyla bakanlık her ay maaş bağlayacak
1-2-3-4-5 ve bu yaşlarda çocuğu olan ailelere müjde! Tek başvuruyla bakanlık her ay maaş bağlayacak