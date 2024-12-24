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KOBİ'ler 2023'te İhracatın %35'ini, İthalatın %20'sini Gerçekleştirdi

2023'te KOBİ'ler, Türkiye'nin ihracatının %35'ini ve ithalatının %20'sini gerçekleştirerek ekonomideki kritik rolünü bir kez daha kanıtladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:07
KOBİ'ler 2023'te İhracatın %35'ini, İthalatın %20'sini Gerçekleştirdi

KOBİ'ler Türkiye'nin İhracat ve İthalatında Önemli Rol Oynadı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2023 yılına ait "Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri" raporuna göre, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ülkenin ihracatında yüzde 35 ve ithalatında yüzde 20 pay aldı.

KOBİ Tanımı ve İstatistiksel Veriler

KOBİ’ler, 250 personelden az istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 500 milyon lirayı aşmayan girişim olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'de, 3 milyon 713 bin girişim KOBİ kategorisine girerken, bu işletmeler toplam girişim sayısının yüzde 99,7yüzde 70,5yüzde 47,4'ünü ve üretim değerinde yüzde 41,6 pay aldı.

Sektörel Dağılım ve İş Gücü

2023 yılı itibarıyla KOBİ’lerin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 36,1'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı alanında faaliyet gösterdiği, yüzde 15,2'sinin ulaştırma ve depolama, yüzde 12,3'ünün ise imalat sanayisinde bulunduğu tespit edildi.

Finansal Başarılar ve İş Potansiyeli

KOBİ’lerin 2009 yılında 15 bin lira olan çalışan başına ortalama katma değeri, 2023 yılına gelindiğinde 296 bin lira seviyesine yükseldi. Ayrıca, 2023 itibarıyla KOBİ’lerde çalışan başına ortalama personel maliyeti 149 bin lira olarak hesaplandı.

İhracatta KOBİ’lerin Payı Büyüyor

KOBİ’ler, 2023 yılındaki toplam ihracatın yüzde 35'ini gerçekleştirdi. Mikro ölçekli girişimlerin ihracattaki payı yüzde 3,4, küçük ölçeklilerin payı yüzde 13,2, orta ölçeklilerin payı da yüzde 18,4 oldu. İthalatta ise mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 1,4, küçük ölçeklilerin payı yüzde 7,2, orta ölçeklilerin payı ise yüzde 11,3 olarak belirlendi.

AR-GE Yatırımları ve Patent Başvuruları

KOBİ’ler, 2023 yılında toplam 72 milyar 763 milyon lira olan AR-GE harcamalarının yüzde 30'unu gerçekleştirdi. Bu yıl KOBİ’lerin toplam patent başvuru sayısı 1503 olurken, 445 patent tescil edildi. Orta ölçekli girişimler, KOBİ ölçeklerinde en fazla patent başvurusu yapan grup oldu.

KOBİ'lerin Geleceği

Tüm bu veriler, Türkiye'nin ekonomisinde KOBİ'lerin ne denli önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. KOBİ'lerin gelişimi, ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için kritik bir faktör olarak öne çıkıyor.

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