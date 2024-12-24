KOBİ'ler 2023'te İhracatın %35'ini, İthalatın %20'sini Gerçekleştirdi

Sektörel Dağılım ve İş Gücü

2023 yılı itibarıyla KOBİ’lerin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 36,1'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı alanında faaliyet gösterdiği, yüzde 15,2'sinin ulaştırma ve depolama, yüzde 12,3'ünün ise imalat sanayisinde bulunduğu tespit edildi.

Finansal Başarılar ve İş Potansiyeli

KOBİ’lerin 2009 yılında 15 bin lira olan çalışan başına ortalama katma değeri, 2023 yılına gelindiğinde 296 bin lira seviyesine yükseldi. Ayrıca, 2023 itibarıyla KOBİ’lerde çalışan başına ortalama personel maliyeti 149 bin lira olarak hesaplandı.

İhracatta KOBİ’lerin Payı Büyüyor

KOBİ’ler, 2023 yılındaki toplam ihracatın yüzde 35'ini gerçekleştirdi. Mikro ölçekli girişimlerin ihracattaki payı yüzde 3,4, küçük ölçeklilerin payı yüzde 13,2, orta ölçeklilerin payı da yüzde 18,4 oldu. İthalatta ise mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 1,4, küçük ölçeklilerin payı yüzde 7,2, orta ölçeklilerin payı ise yüzde 11,3 olarak belirlendi.

AR-GE Yatırımları ve Patent Başvuruları

KOBİ’ler, 2023 yılında toplam 72 milyar 763 milyon lira olan AR-GE harcamalarının yüzde 30'unu gerçekleştirdi. Bu yıl KOBİ’lerin toplam patent başvuru sayısı 1503 olurken, 445 patent tescil edildi. Orta ölçekli girişimler, KOBİ ölçeklerinde en fazla patent başvurusu yapan grup oldu.

KOBİ'lerin Geleceği

Tüm bu veriler, Türkiye'nin ekonomisinde KOBİ'lerin ne denli önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. KOBİ'lerin gelişimi, ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için kritik bir faktör olarak öne çıkıyor.