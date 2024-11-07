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Koç Holding 2024'te 48,7 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Koç Holding, 2024 yılının ilk 9 ayında toplam 48,7 milyar dolar gelir elde etti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 19:57
Koç Holding 2024'te 48,7 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Koç Holding’in Yıllık Geliri 48,7 Milyar Dolar

Koç Holding, 2024 yılı itibarıyla ilk 9 aylık döneminde 48,7 milyar dolar gelir elde etti. Bu sonuç, şirketin finansal açıdan güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor.

CEO'dan Açıklamalar

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, yapılan yatırımlara ve global hedeflere odaklandıklarını belirtti. Çakıroğlu, "Koç Topluluğu olarak dünyanın çeşitli coğrafyalarında jeopolitik riskler ve belirsizlikler içinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Uzun vadeli stratejik hedeflerimizi destekleyecek yatırımlar gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Kohler Yatırımları ve Başarılar

Koç Holding, bu yıl yaklaşık 2,8 milyar dolar kombine yatırım yaparak, son 5 yılda toplamda 12,9 milyar dolara ulaşmış oldu. Beko’nun Mısır'da 110 milyon dolara mal olan beyaz eşya fabrikası gibi önemli projelere imza atıldı. Çakıroğlu, "Bu yatırımlar, hem rekabette öne çıkmamızı sağlayacak hem de Türkiye ile Mısır arasında ticari ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Yurt Dışında Yeni Faaliyetler

Yapı Kredi’nin Almanya'da bankacılık faaliyetlerine başladığını duyuran Çakıroğlu, bankanın Almanya'daki Bankhaus J. Faisst’in tamamını satın alarak uluslararası büyüme hedeflerine yönelik önemli bir adım attığını ifade etti.

Ödüller ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Koç Holding’in başarıları, uluslararası kuruluşlar tarafından takdir ediliyor. Fortune Global 500 sıralamasında 194. sırada yer alarak Türkiye’yi temsil eden tek şirket olmanın gururunu yaşadıklarını ekleyen Çakıroğlu, ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kurulan Umut Kentler projeleriyle de topluma katkı sunduklarını belirtti. Thomson Reuters Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde 'Sosyal Etki' kategorisinde büyük ödüle layık görüldüklerini vurguladı.

Koç Holding, 2024 yılının 9 aylık döneminde konsolide bazda toplam 48,7 milyar dolar gelir elde...

Koç Holding, 2024 yılının 9 aylık döneminde konsolide bazda toplam 48,7 milyar dolar gelir elde etti. Açıklamada, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu'nun görüşlerine yer verildi.

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