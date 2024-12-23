Koç Holding, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı İhalesinde İmzaya Davet Edildi

Koç Holding'den Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı İhalesine Resmi Açıklama

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art'ın imzaya çağrıldığı duyuruldu. Koç Holding, Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, 16 Temmuz 2024 tarihinde bu konudaki gelişmelere ilişkin önemli bilgiler vermişti.

Açıklamada, “Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik ihaleye katılacağı ve ihaleyi kazanması halinde yatırımcılarımıza bilgi verileceği kamuya açıklanmıştır,” ifadelerine yer verildi.

İhaleye Katılım ve Sözleşme Süreci

Tek-Art'a yapılan resmi davette, ÖİB tarafından gönderilen yazıda, 15 Eylül 2024 tarihli ve 32663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Eylül 2024 tarihli ve 8967 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ihaleye en yüksek teklifi veren ilk üç teklif sahibinin onaylandığı belirtilmiştir.

İhaleye 504 milyon dolar ile en yüksek ikinci teklifi veren Tek-Art, 5 Şubat 2025'de sözleşme imzasına davet edilmiştir. Konuya ilişkin değerlendirmelerin devam ettiği ve önemli gelişmelerin kamuya açıklanacağı vurgulanmıştır.