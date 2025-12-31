Kocaeli'de Yeni Berber Fiyat Tarifesi Açıklandı — Ocak 2026'da Yürürlükte

Kocaeli'de Berber Fiyat Tarifesi Yürürlüğe Girdi

Kocaeli Berberler Odası tarafından hazırlanan ve KDV'nin dahil olduğu yeni berber fiyat tarifesi, lüks, A sınıfı ve B sınıfı işletmeler için ayrı ayrı belirlendi. Ocak 2026 itibarıyla il genelinde eş zamanlı uygulanacak tarife, Kocaeli Esnaf Odaları Birliği'nin onayıyla yürürlüğe girdi. Talep edilen özel kozmetik ürünler ve iş yeri dışında verilen hizmetler ise ayrıca ücretlendirilecek.

Başkan Bozkurt'un Açıklamaları

Mustafa Bozkurt, tarifelerin il genelinde aynı anda devreye girmesinin amaçlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Öz eleştiri yapmamız gerekirse Kocaeli’de berberlere 3 ayda bir zam geliyor algısının, biraz da odalar olarak bizler arasındaki iletişimsizlikten kaynaklandığı kanısına vardık. Zira ilimizde 4 meslek odamız ve diğer ilçelerimizde bünyesinde berber kuaför bulunduran 6 karma odamız var. Bu odalarımız birbirinden ayrı, farklı zamanlarda tarife çıkardığında; basınımıza ‘Berberlere zam geldi’ başlığıyla haber olunca, aslında haberin içeriğinde basınımız hangi ilçede olduğunu belirtmiş olmasına rağmen, sadece başlık üzerinden değerlendirme yapılıp haberin içeriği okunmadığı için belli bir kesim tarafından acımasızca eleştiri ve yorumlar yapılmaktaydı "

"Kocaeli il genelinde çıkacak tarifenin aynı anda çıkması ve il genelindeki bütün odalar tarafından eş zamanlı olarak uygulamaya geçmesinin, bu tür yanlış anlaşılmaların ve haksız eleştirilerin önüne geçeceği yönünde karar aldık. Bu dengeyi kurmak adına 18 aydır tarife çıkarmadık. Oda başkanlarımızla birlikte aldığımız ortak kararla Ocak 2026 itibarıyla bu uygulama tüm Kocaeli ilinde geçerli olacaktır. Bu kararın ilimiz vatandaşları ve esnaflarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz"

Bozkurt, tarifelerin nasıl belirlendiğini anlatırken şunları kaydetti:

"Bizler tarife ile hizmet veren bir meslek grubuyuz. Belirlediğimiz bu tarifeleri de afaki rakamlar üzerinden değerlendirmeyiz. Her tarife dönemimizde belirlediğimiz bir enflasyon sepetimiz var; bu enflasyon sepetinde neler var? Devlet İstatistik Kurumunun verilerinden yararlandığımız gibi ayrıca iş yerlerimizde kullandığımız sarf malzemeler, kira artışları, su ve elektrik fiyatları, BAĞ-KUR ve SGK prim artışları, ulaşım giderleri, temel mutfak harcamaları bu enflasyon sepetinde mevcuttur. Bir önceki tarife dönemindeki fiyatlarla bugünkü fiyatları değerlendiririz ve ortaya çıkan artış oranında tarifemizi belirleyip bir üst kuruluşumuz olan Kocaeli Esnaf Odaları Birliğimize talebimizi ulaştırırız. Odalar birliğimiz yaptığı değerlendirme sonucunda onayladığında tarife yürürlüğe girer"

Bozkurt, kategorilere ilişkin eleştirilere de yanıt vererek:

"Bu kategoriler iş yerlerinin bulunduğu bölgeye, fiziki şartlarına, kullanılan malzemelere ve verilen hizmetlere göre değişkenlik göstermektedir. Her bölgeye ve bütçeye göre tarifelerimiz varken, sürekli il genelindeki 30 civarındaki iş yerinin uyguladığı en yüksek tarifeyi gündemde tutarak bunun üzerinden eleştiri yapmak esnaflarımıza haksızlıktır. Konu olan 700 liralık rakamı değerlendirirsek; eğer siz ‘Ben her türlü konfora haiz bir iş yerinde kaliteli ürünlerle en iyi hizmeti alacağım’ diyorsanız bu hizmetin de bir bedeli olacaktır. Müşterisi ile yaklaşık bir saat uğraşan, saçını sakalını kesen, kişisel bakımını yapan, saçını yıkayan berbere ayda vereceğiniz 700 liraya ‘çok’ derseniz bu kabul edilebilir bir yaklaşım değildir"

"Ülkemizde berber fiyatlarının bu kadar gündem tutulmasını anlamış değiliz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 3 kategoride tarifemiz var; bu tarifeleri oluştururken her kesimin ihtiyacını karşılayacak şekilde belirledik. Saçınızı 300 TL’ye de kestirebilirsiniz, 400 TL’ye de kestirebilirsiniz, 700 TL’ye de kestirebilirsiniz, bu tercih size ait. Tekrar altını çizerek söylüyorum: Biz bu fiyatları belirlerken kesinlikle afaki bir fiyat belirleme yapmıyoruz, piyasadaki artış oranına göre tarife belirliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum"

Yeni Tarife ve Hizmet Ücretleri

Saç kesimi: Lüks sınıf 700 TL, A sınıfı 400 TL, B sınıfı 300 TL.

Modelli saç kesimi: Lüks 800 TL, A sınıfı 600 TL, B sınıfı 400 TL.

Sakal kesimi: Lüks 400 TL, A sınıfı 300 TL, B sınıfı 200 TL.

Sakal düzeltme ve şekil verme: Lüks 450 TL, A sınıfı 350 TL, B sınıfı 250 TL.

Çocuk saç kesimi: Lüks 600 TL, A sınıfı 450 TL, B sınıfı 300 TL.

Saç yıkama ve fön ile şekil verme: Lüks 300 TL, A sınıfı 250 TL, B sınıfı 200 TL.

Ense, favori ve bıyık düzeltme: Lüks 250 TL, A ve B sınıfı 150 TL.

Damat tıraşı: Lüks 3.500 TL, A sınıfı 3.000 TL, B sınıfı 2.500 TL. (Kısa saç perma uygulaması da aynı fiyatlandırma üzerinden ücretlendirildi.)

Saç boyama: Lüks 1.200 TL, A sınıfı 1.000 TL, B sınıfı 750 TL.

Kısa saç renklendirme: Lüks 3.000 TL, A sınıfı 2.500 TL, B sınıfı 2.000 TL.

Bıyık boyama ve ağda: Lüks 300 TL, A sınıfı 250 TL, B sınıfı 200 TL.

Saç masajı (friksiyon): Lüks 300 TL, A ve B sınıfı 250 TL.

Saç bakımı: Lüks 300 TL, A sınıfı 250 TL, B sınıfı 200 TL.

Cilt bakımı (maske): Lüks 400 TL, A sınıfı 300 TL, B sınıfı 250 TL.

Manikür: Lüks 750 TL, A sınıfı 600 TL, B sınıfı 500 TL. Pedikür: Lüks 850 TL, A sınıfı 750 TL, B sınıfı 700 TL.

Keratin saç bakımı (tek fiyat): 2.000 500 TL olarak metinde yer almakta olup, son açıklamada keratin saç bakımı 2.000 500 TL şeklinde belirtilmiştir. Ancak uygulamada tüm sınıflar için tek fiyat uygulanacak şekilde; yapılan son detaylandırmada keratin saç bakımı 2.500 TL, kaş alımı 500 TL ve buhar ile vakum uygulamalı cilt bakımı 700 TL olarak açıklandı.

Tarife, Kocaeli genelindeki berber ve kuaför işletmelerinde eş zamanlı uygulanacak olup, özel ürün ve servislerin ilave ücretlere tabi olduğu hatırlatıldı.

KOCAELİ BERBERLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI MUSTAFA BOZKURT