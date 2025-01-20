Kocaeli, Türkiye'nin Otomotiv İhracatında Liderliğini Sürüyor

Kocaeli, 2024'te Türkiye'nin otomotiv ihracatının %52'sini gerçekleştirdi. Ford, Hyundai ve Anadolu Isuzu'nun büyüme verileri dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:03
Kocaeli, Türkiye'nin Otomotiv İhracatında Liderliğini Sürüyor

Kocaeli, Otomotiv İhracatında Öne Çıkıyor

Kocaeli, Türkiye'nin otomotiv sektöründe önemli bir merkez haline gelerek, 2023 yılında gerçekleştirilen toplam 1 milyon 13 bin 34 araçlık ihracatın %52'sine imza attı. Üretim yapan Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu, 2024 yılında ihracatlarını %4 oranında artırdı.

Üretim Rakamları ve İhracat Performansı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine dayanan rapora göre, Kocaeli'de yer alan fabrikalarda geçen yıl toplamda 620 bin 56 binek ve ticari araç üretimi gerçekleştirildi. Günde ortalama 1700 araç üreten kent, Türkiye'nin (traktör hariç) toplam otomotiv üretiminin %45'ini üstlendi.

Kocaeli'den yapılan taşıt ihracatı, 2023 yılına kıyasla adet bazında %4'lük bir artış gösterdi. Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun fabrikalarında üretilen araçların yüzde 85'ine denk gelen 531 bin 142 aracın teslimat noktası yurtdışı oldu.

Ford Otosan'dan Güçlü Performans

Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında sağladığı üretim ve ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin en büyük otomotiv firması olma unvanını koruyor. Şirket, toplamda 381 bin 786 adet üretiminin 369 bin 302'sini Kocaeli'deki Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında gerçekleştirdi. Ford Otosan'ın toplam ihracatının 330 bin 240 adedinin 326 bin 75'i de bu fabrikalarda üretilen araçlardan oluştu.

Kocaeli'de hafif ticari sınıfındaki "Custom, Transit ve Courier" modellerinde üretim gerçekleştiren Ford Otosan, bu modellerdeki üretim performansını 2023'e göre %3 düşürse de ihracatta %7'lik bir artışa imza attı.

Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun Katkıları

Yıllık 245 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olan Hyundai Assan, geçen yıl 244 bin 976 otomobili üretim bandından indirdi. Üretilen araçların %83'üne denk gelen 204 bin adedini yurtdışına göndererek önemli bir katkı sağladı.

Anadolu Isuzu ise 5 bin 778 adet araç banttan indirirken, bu miktarın 1.067'sini ihraç etti.

2023 ve 2024 Yılı Üretim ve İhracat Verileri

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç adetleri ile 2023'e göre değişim oranları şu şekilde:

Firma Üretim (Adet) 2023 Üretim (Adet) 2024 Değişim (%) İhracat (Adet) 2023 İhracat (Adet) 2024 Değişim (%)
Ford Otosan 379.662 369.302 -3 304.162 326.075 7
Hyundai Assan 242.016 244.976 1 205.200 204.000 -1
Anadolu Isuzu 5.976 5.778 -3 1.102 1.067 -3
Toplam 627.654 620.056 -1 510.464 531.142 4

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