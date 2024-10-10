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Köfteci Yusuf, Analiz Sonuçlarını Yalanladı: 'Domuz Eti Kullanmıyoruz'

Köfteci Yusuf, analiz sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek ürünlerinde domuz eti kullanılmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:21
Köfteci Yusuf, Analiz Sonuçlarını Yalanladı: 'Domuz Eti Kullanmıyoruz'

Köfteci Yusuf'tan Açıklama: Ürünlerimizde Domuz Eti Yok

Köfteci Yusuf, son günlerde kamuoyunda yer alan domuz eti iddialarına yanıt verdi. Şirket, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır" dedi.

Usulsüz Analiz Sonuçları

Yapılan açıklamada, "Usulsüzlükler içeren ve gerçeği yansıtmayan analiz sonuçları sonrasında Tarım İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü tarafından üretim tesisimizde yerinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz sonuç ile karşılaşılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

18 Mart tarihinde yayınlanan açıklamada, ilk analiz sonucunun 15 Şubat'ta yapıldığı, numunelerin alındığı tarihlerde herhangi bir çiğ ürün tespit edilmediği kaydedildi. Ayrıca, ürünlerin yalnızca belirli şubelerde değil, merkezi üretim tesisinde hazırlandığı vurgulandı.

Denetim Süreci ve İddialar

Açıklamada, "Direct bildirim yapılsaydı tüm süreçler izlenebilirdi" ifadesine yer verildi. Namene alma sürecinde birçok teknik hata yapıldığı, bu hataların sonuçları etkilediği belirtildi. Ayrıca, yapılan denetimlerin hijyen koşulları açısından olumlu geçtiği ifade edildi.

Şirketten Talep: Konunun Aydınlatılması

Köfteci Yusuf, "Bu iş sonuna kadar gidilerek aydınlatılsın" diyerek konunun takipçisi olduğunu belirtti. Şirket, bu tür yanlış yönde iddiaların, kötü niyetli insanların eylemleri sonucunda ortaya çıktığını vurguladı.

Son olarak, köfteci firmasının büyüklüğü göz önüne alındığında, iddialarda bahsedilen tağşişin mümkün olamayacağı dile getirildi. Ayrıca, gerçekleşen resmi denetimlerin olumsuz bir sonuç vermediği belirtildi.

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