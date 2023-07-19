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Kola fiyatlarına görülmemiş zam geldi! 2.5 litre fiyatını görenin ağzı açık kalıyor: Artık ne 30 ne 40 TL!

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Kola fiyatlarına görülmemiş zam geldi! 2.5 litre fiyatını görenin ağzı açık kalıyor: Artık ne 30 ne 40 TL!
Vergilere yapılan zamlar ürünleri etkilemeye erkenden başladı. Kola fiyatları uçuşta! Tüm detaylar haberimizde.

Kola ve gazlı içeceklere yapılan zamlar ağızları açık bıraktı! Vatandaş kara kara zamlarla ne yapacağını düşünüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KOLA VE GAZLI İÇECEKLERE YÜKSEK ZAMLAR

Asgari ücrete, memur maaşına ve emeklilere yapılan zamlar daha vatandaşın cebine girmeden erimeye başladı. Vergilere yapılan zamlar sonrasında yüzlerce gıda ürününe zam gelmeye başladı. 

kola fiyatları uçuşa geçti

Zamlardan etkilenen ürünlerden biri de kola ve gazlı içecekler oldu. Yapılan zamlar sonrasında 2.5 litre kola 43 TL oldu. 2.5 litre meyveli gazoz da artık 43 TL'den satılacak. Zamlarla birlikte 2.5 litre gazoz 41.50 TL, 1.75 litre kola ve meyveli gazoz 32 TL, 1 litre kola ve gazoz fiyatları 25 TL oldu. 

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