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Kolay yoldan ev sahibi yapacak kıyak o bankadan! Tam 1,5 milyon TL'yi tek şartla trink ödüyor

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Kolay yoldan ev sahibi yapacak kıyak o bankadan! Tam 1,5 milyon TL'yi tek şartla trink ödüyor
Ev sahibi olmak için kara kara düşünenlerin imdadına İş Bankası yetişti. Konut kredi fırsatını sunan banka ev sahibi olmak isteyenlere 1.5 milyon TL'ye kadar düşük faiz imkanı sağladı. 120 ay vadeli olarak sunulan kredi kampanya detayları...

120 ay vadeli ödeme kolaylığı sağlanan konut kredisinde 1 milyon 500 TL konut kredisi için araştırmalar başladı. İş Bankası'nın sunduğu bu kampanya sayesinde ev sahibi olmak artık mümkün. Ülkemizde oluşan ekonomik zorluklar ve zam üzerine zam gelmesiyle konut sektörü derinden etkilendi. İşte İş Bankası konut kredi kampanyası hakkında merak edilenler haberimizde.

İş Bankası, resmi internet sayfası üzerinden yayınlandığı kampanya üzerine 5 milyon TL üst limitli konut kredisi fırsatı verdi. Gelen haberler doğrultusunda 1 milyon 500 TL'lik konut kredisi için sunulan fırsatları banka tarafından hesaplanarak tablo haline getirildi. Bu durumda konut kredisi 120 ay vadeli olurken faiz oranı ise yüzde 2,85 olarak belirlendi.

İş bankası konut kredi

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ

1 milyon 500 bin TL'lik konut kredisi için 120 ay vade imkanıyla aylık yüzde 2,85 faiz oranıyla ödeme yapıldığında aylık tutar 44 bin 269 TL olarak belirlendi. 

Ekonomi
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