KÖMÜRDER Başkanı Polat: Yerli Kömüre 31 Aralık 2029’a Alım Garantisi Memnuniyeti

Teşvik düzenlemesi enerji güvenliği ve ekonomik bağımsızlık vurgusu yaptı

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Muzaffer Polat, yerli kömürden elektrik üreten santrallere 31 Aralık 2029’a kadar alım garantisi sağlanmasına yönelik teşvik düzenlemesini büyük memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Polat, yazılı açıklamasında söz konusu kararın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, ithal kaynaklara bağımlılığın azaltılması, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması ve kömür sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin finansal sürdürülebilirliğine destek sağlaması açısından son derece stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Polat ayrıca, Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır karşılaştığı cari açık sorununun ana kaynaklarından birinin enerji ithalatı olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti: "Petrol, doğal gaz ve ithal kömüre duyulan dışa bağımlılık, enerji maliyetlerimizi ve döviz çıkışını artırmaktadır. Buna karşın yerli kömür üretimimiz, son 5 yılda ülkemizin cari dengesine 50 milyar doların üzerinde net katkı sağlayarak milli ekonomimizin yükünü önemli ölçüde hafifletmiştir. Bu çerçevede yerli kömür, Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve ekonomik bağımsızlığı açısından vazgeçilmez milli bir kaynaktır."

Polat, düzenlemenin üretimde artışa, istihdamın korunmasına ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesine güçlü katkı sunacağına inandıklarını belirterek, sektörün istihdamına dikkat çekti: "Yerli kömüre dayalı termik santraller ve kömür işletmelerinde 50 bin doğrudan, 200 bin dolaylı çalışanımızın emek ve alın teriyle ülkemize hizmet etmeye devam ettiğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Son olarak Polat, KÖMÜRDER olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunu desteklediklerini ifade ederek, sektöre yönelik bu kararı hayata geçirenlere teşekkür etti: "KÖMÜRDER olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ile milli enerji hedeflerimize tam destek verdiğimizi bir kez daha ifade ediyor, sektörümüzün gelişimi ve sürdürülebilirliği adına verilen bu güçlü mesaj için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'a ve Bakanlığımızın değerli yönetici ve bürokratlarına en içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz."

