Konaklama Sektörü Başkentte Buluştu — Trip Group & TGA Workshops 2025

TGA ile Trip Group işbirliğiyle düzenlenen Workshops 2025'in Ankara etabı 9-10 Eylül'de 120 katılımcıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 13:56
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında düzenlenen Trip Group Fethiye & Ankara & Kapadokya Workshops 2025 çalıştayının Ankara ayağı tamamlandı.

Etkinlik detayları

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Eylülde başlayıp bugün sona erecek çalıştay serisinin Ankara ayağı, 9-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi ve 120 katılımcı konaklama sektörü temsilcileri ile seyahat acentelerinden oluşan bir katılım sağladı.

Trip.com Group’un değerlendirmesi

Amanda Wang, Trip.com Group'un Destinasyon Pazarlamasından Sorumlu Başkan Yardımcısı, etkinliğin açılışında Türkiye'yi önde gelen küresel destinasyon olarak konumlandırdıklarını ve geçen yıl İstanbul'da açtıkları ofisle bu ülkeye yönelik çalışmalarının ivme kazandığını vurguladı.

Ankara’nın turizm potansiyeli

Erhan Karakaya, Ankara Kültür ve Turizm Müdürü, Bakan Mehmet Nuri Ersoy öncülüğünde Ankara'daki kültürel mirası öne çıkararak yerli ve yabancı turist sayısını artırdıklarını belirtti. Karakaya, müzeler, termal oteller, kültürel miraslar ve tarihi yapılarla Ankara'nın zengin bir turizm çeşitliliğine sahip olduğunu ifade ederek, stadyum inşaatının tamamlanmasıyla sportif etkinliklerin ziyaretçi sayısını yükselteceğini söyledi. Karakaya sözlerini, Ankara, bir bütün olarak turizm başkentidir ifadesiyle özetledi.

Sunumlar ve saha gezileri

TGA ile Trip.com Group yöneticilerinin sunumlarının ardından katılımcılarla birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Program kapsamında katılımcılar, çeşitli otellerin yanı sıra başkentin kültürel mirası olan Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Ankara Kalesi ve Ahi Şerafettin (Aslanhane) Camisi gibi mekanları ziyaret etti.

