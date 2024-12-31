Konut Kredileri Elektronik Ortamda Kullanılabilecek

Konut kredileri, artık şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan, uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemelerle birlikte, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, konut finansmanı sözleşmeleri ve tüketici kredisi sözleşmelerinde önemli değişiklikler yapıldı. Bakanlıktan alınan bilgilere göre, bu değişikliklerle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ekimde yürürlüğe giren düzenlemelere uyum sağlandı. Amacın, tüketicilere yönelik finansal hizmet sunumunda dijital dönüşümü hızlandırmak olduğu vurgulandı.

Yeni düzenlemelerle birlikte, konut kredilerinin elektronik ortamda kullanılabilmesi mümkün hale getirildi. Krediye erişim sürecinin kolaylaştırılması, sözleşme akdine bağlı dokümantasyondan tasarruf sağlanması ve mesafeli finansal hizmet sunumunun yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yürürlüğe giren değişiklikler sayesinde, bireysel ihtiyaç ve konut kredilerinde geçmişte yazılı olarak başvuru gerektiren işlemler, artık uzaktan iletişim araçlarıyla yapılabilecek. Ayrıca, tüketicilerin hak arama yolları konusunda daha doğru bilgilendirilmesi sağlanacak.

Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce ara bulucuya başvurma şartıyla, tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilmeleri için sözleşme içeriğinde bilgi verilmesi zorunlu tutuluyor. Bu sayede, tüketicilerin daha doğru bilgilerle donatılarak hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.