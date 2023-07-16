Konut kredileri patladı, onlar harekete geçti! Fiyatlar yüzde 100 artacak

Konut sektöründe yaşanan maliyet artışları ve konut satışlarının düşmesi, müteahhitleri konut kredi faizlerinde bir düşüş beklemeye yönlendiriyor. Bu yılın ilk 5 ayında konut satışlarında yaşanan yüzde 16.3'lük düşüş, inşaat maliyetlerindeki artışla birleşiyor. İşçilik maliyetleri yüzde 104.8'e yükselirken, yetkililer, konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1'in altına inmesi halinde fiyatların yüzde 100 artırılabileceğini belirtiyor.



KONUT KREDİSİ FAİZLERİ 4.09'A ULAŞTI





Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından bankacılık sektöründe faizlerde hareketlilik yaşanıyor. İhtiyaç kredi faizlerinin yanı sıra kamu bankalarında taşıt ve konut kredi faizleri de artırıldı. Taşıt kredilerinde faiz oranı yüzde 1.67'den aylık yüzde 2.45'e yükseltilirken, özel bankalarda konut kredisi faizleri aylık yüzde 2.5 ile yüzde 4.09 arasında değişiyor.

Ancak, konut sektöründe maliyet artışları henüz fiyatlara tam olarak yansıtılamadı. Yüksek aylık faiz oranları ve kredi kısıtlamaları nedeniyle satışlarda istenilen seviyelere ulaşılamıyor. Müteahhitler, faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşmesi durumunda konut fiyatlarında yüzde 100'e varan bir artış yapabileceklerini ifade etti.

İnşaat malzemelerindeki fiyat artışları da sektöre etkisini gösteriyor. İnşaat maliyet endeksine göre, inşaat malzemelerindeki fiyat artışında bir yavaşlama görülse de asgari ücret ve deprem nedeniyle işçilik ücretlerindeki artış yüzde 104.83'e ulaştı. Bu durum, inşaat sektöründe maliyetlerin yükselmesine neden oldu.

Sektör temsilcileri, maliyet artışlarının fiyatlara yansıtılamadığını ve halihazırda konut kredi faizlerinin yüksek olduğunu belirtti. Ancak, konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altına düşmesi durumunda fiyatların yüzde 100 oranında artırılabileceğini vurguladı.

Malzeme fiyatlarında ise gerileme beklenmiyor. Özellikle deprem bölgesinde malzeme ve usta bulma konusunda zorluklar yaşanıyor. Hızlı üretim için inşaat malzemeleri öncelikli olarak deprem bölgesine yönlendiriliyor, bu da diğer bölgelerde malzeme tedarikinde gecikmelere neden oluyor.

Konut sektöründe yaşanan bu gelişmeler, hem müteahhitleri hem de konut alıcılarını etkiliyor. Faiz oranlarındaki değişiklikler ve maliyet artışları, sektörün geleceğini belirleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.