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Konut kredisi çekeceklere bir darbe de bankalardan geldi! Faiz oranları resmen şahlandı..

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Konut kredisi çekeceklere bir darbe de bankalardan geldi! Faiz oranları resmen şahlandı..
Ev almak artık imkansız. Konut kredilerinde faiz oranları resmen yükseldi. Bankalar faiz oranlarını 10 puan birden artırdı.

Son yıllarda emlak fiyatlarındaki artış dünya rekorları kırmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de emlak fiyatları yüzde 130'dan fazla arttı. Ancak ipotek almayı düşünenler veya ev satın almak isteyenler için bankaların kötü bir haberi var. Bankalar faiz oranlarını yükseltip birde kredi vermeyi kestikçe ev satın almak rüya haline geldi.

Bankalar konut kredisi almak isteyen vatandaşlara kötü bir haber verdi. İpoteğe banka erişimi daha da zorlaştı. Bu, borç verme oranlarının son beş haftada yüzde 10 artmasıyla birlikte rakamlara da yansıdı. Bu, konut kredisi faiz oranlarını 4'ün üzerine çıkardı. Ağustos ayının başından bu yana, kredi kullanım oranı sadece %0,2'dir.

"Konut kredisinde faiz oranları yükseldi "

Son dakika haberlerine göre Türkiye genelinde emlak fiyatları yükselmeye devam ederken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüzde 130'un üzerinde artışlarla rekor düzeye çıktı. akın zamana kadar, bankalar bütçelerine uymak için 10 yıllık ipotek kampanyaları yürüttüler. Ancak en son faiz artışı konut kredilerini de vurdu.

Konut kredisi çekeceklere bir darbe de bankalardan geldi! Faiz oranları resmen şahlandı

"Bankalar konut kredisine kısıtlama getiriyor"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Komisyonu, Şubat 2023'te yeni düzenlemeler yayınlayarak 5-10 milyon TL'lik yeni konutlar için %70-80 oranına bir kredi imkanı sağladı. Ancak birçok banka konut kredisi limitini 250.000 olarak belirlemiştir. Bazı bankalar sadece 3 milyon TL'ye kadar kredi veriyor. Sektör içinden bir kişinin yaptığı açıklamaya göre, bir kişi 5 milyon TL değerinde ev alırsa, banka 1 milyon TL ile 2 milyon TL arasında konut kredisi verecek.

Bankadan kredi almanın zorluğu düşünüldüğünde 3 milyon TL'si olmayan vatandaşlar için ev almak hayal oluyor. Üstelik bankadan alınan 2 milyon TL'lik krediyi geri ödemek de çok zor. Çünkü bu kredilerin aylık taksitleri 60-70.000 TL'ye çıkacak. Bu, düşük ve orta gelirli insanların ev satın almasının daha da zorlaşacağı anlamına geliyor.

"Konut kredisi faiz oranları yükseldi"

Ağustos ayı içerisinde konut kredisi faizleri yükseldi. Kredi oranlarını yüzde 10 artıran bir banka, faiz oranının dört katından fazla olan konut kredisi ihraç edecektir. Yani bankalardan maddi yardım alamayan kişiler ev alamayacak.

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