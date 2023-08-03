Konut kredisi çıkmıyorsa adresiniz QNB olacak! Düşük faizle 1 milyon TL kredi kampanyası başladı!

Son günlerde oluşan enflasyon sebebi ile yükselen konut fiyatları vatandaşın en büyük derdi oldu. QNB Finanasbank vatandaşın bu konut sorununa el atıyor. Detaylar haberimizde…







QNB FİNANSBANK, UYGUN FAİZ ORANLARI VE UZUN VADELİ SEÇENEKLERLE 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ SUNUYOR. EV SAHİBİ OLMAK ARTIK HAYAL DEĞİL. HEMEN BAŞVURUN VE HAYALİNİZDEKİ EVE KAVUŞUN!

QNB Finansbank, konut kredisi fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlara 1 milyon TL'lik 180 ay vadeli konut kredisi sunuyor. Banka, hayallerini gerçekleştirmek için ev sahibi olmak isteyen müşterilerini desteklemek için cazip faiz oranlarına sahip bir kredi planı sunmaktadır.

Son dönemde yaşanan ekonomik ve enflasyon dalgalanmaları nedeniyle birçok sektör yükseliş sonrası yükselişe geçti. Bu süreçten etkilenen sektörlerden biri de konut sektörüdür. 6 Şubat depremi ülke genelinde ev fiyatlarının da yükselmesine neden oldu ve ev almak isteyenler için zorlu bir süreç başladı. Ancak QNB Finansbank ev sahiplerine ev alma fırsatı ile ulaşıyor.

Bankanın kullandırdığı konut kredilerine ilişkin detaylı bilgiye göre, müşterilere 1 milyon TL'ye kadar 180 ay vadeli konut kredisi sunuluyor. Bu sayede müşteriler, ödemelerini uzun vadeye yayarak daha uygun ödemelerle ev sahibi olma seçeneğine sahip olmaktadır.

En önemli faktörlerden biri olan faiz oranları da oldukça caziptir. QNB Finansbank, konut kredisi için aylık faiz oranını %3,21 olarak belirledi. Bu, müşterinin krediyi daha düşük bir maliyetle geri ödemesine yardımcı olur.

Örneğin 1 milyon TL'lik 180 ay vadeli konut kredisi kullanmak isteyen bir müşteri için aylık taksit tutarı 32.209 TL olarak hesaplanıyor. İadenin toplam tutarı ise 5 milyon 797 bin 634 TL olarak belirlendi. Bu hesaplamalar, müşterilerin krediyi kullanmadan önce ne kadar ödemek zorunda kalacaklarını net bir şekilde görmelerine yardımcı olur.

QNB Finansbank'tan bu konut kredisi fırsatı, ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak kredi kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. Kredi başvurusunda bulunmadan önce bankanın resmi internet sitesini ziyaret ederek güncel faiz oranları ve kredi koşulları hakkında detaylı bilgi almak önemlidir. Ayrıca kredi başvurusu yapılırken müşterinin gelir durumu, kredi notu gibi faktörler de kredi onay sürecinde rol oynayacaktır.

Bir ev satın almak, hayatınızda yapacağınız en büyük yatırımlardan biridir. Bu nedenle kredi seçeneklerini dikkatlice değerlendirmek ve ödemelerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz yerlerden planlamaya başlamak önemlidir. Bankaların sunduğu konut kredisi imkanları, ev sahibi olma hayalinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak önemli bir araç olabilir. Her zaman olduğu gibi kredi başvurusu yapmadan önce detaylı araştırma yapmak ve uzman tavsiyesi almak daha sağlıklı finansal kararlar almanıza yardımcı olacaktır.