Konut Sitesi Yönetiminde Şeffaflık ve Denetim İhtiyacı

Konut Yönetim Şirketlerine Denetim Talebi

Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED) Başkanı Yahya Sağır, tesis yönetim hizmetlerinin şeffaf, hesap verebilir ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş denetim mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Çalıştayda Önemli Konular Ele Alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, kamu kurumları, sektör uzmanları ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Çalıştayı, konut yönetimi şirketlerinin mevcut sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Sağır, çalıştayda sektörün karşılaştığı zorluklar hakkında şu şekilde konuştu: "Tesis yönetimi şirketlerinin, mesleki yeterlilik standartlarının belirlenmesi, dijitalleşme ihtiyacı ve çalışanlar için düzenli mesleki eğitimlerin sağlanması kritik öneme sahip. Ayrıca, mevcut ceza ve yaptırım mekanizmalarının iyileştirilmesi gerekmekte; çünkü mevcut yaptırımlar caydırıcı olmaktan oldukça uzak."

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği'nin Değerlendirmesi

Çalıştayda profesyonellik ve denetim süreçleri üzerine görüş bildiren Ozan Özen, "Tesis yönetim şirketlerinin yeterlilik belgeleri, sınıflandırma kriterleri ve sorumluluk alanlarının netleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca, çalışanların eğitimlerinin geliştirilmesi ve mevzuatın güncellenmesi büyük önem taşıyor," dedi.