Konya'da 4. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi

Konya Sanayi Odası ile Ekonomi Gazetesi işbirliğinde düzenlenen 4. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi, Konya Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Zirvede sürdürülebilir üretim, yeşil finansman, teşvikler ve proje destekleri başta olmak üzere yeşil dönüşümün sanayiye etkileri masaya yatırıldı.

Açılış ve Konya'nın kararlılığı

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, açılış konuşmasında yeşil dönüşümün "yeni dönemin en önemli başlıklarından biri" olduğunu vurguladı. Büyükeğen, "Sanayicilerimizi bu konuda sürekli bilgilendiriyor, farkındalık çalışmaları yapıyor, eğitim programları düzenliyoruz. Sanayicimizin bu süreçte ihtiyaç duyduğu bilgiye, desteğe ve yol haritasına ulaşabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz. Bugün burada ortaya koyduğumuz irade ve işbirliği, yarının daha rekabetçi, daha temiz ve daha güçlü sanayisinin temelini atacaktır. Sadece üreten değil, sürdürülebilir şekilde üreten şehirler geleceğe yön verecek. Konya, bu geleceğin en güçlü aktörlerinden biri olmaya devam edecek." dedi.

Büyükeğen ayrıca, 47 firmanın yeşil dönüşümüne destek verdiklerini ve bu firmaların karbon ayak izlerini azaltarak ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

AB'den ortaklık vurgusu

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Program Yöneticisi Michele Pierpaoli, sürdürülebilirliğin "kısa mesafe koşusu olmadığını" söyledi. Pierpaoli, AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötr ilk kıta olma hedefini anımsatarak, "AB, Türkiye'yi sadece bir komşu olarak değil, stratejik bir ortak olarak görüyor. Sektörleriniz, girişimcileriniz, yenilikçileriniz tüm bu bölgenin yeşil dönüşümünde merkezi bir rol oynuyor. Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi, bu taahhüdün açık, iddialı ve ileriye dönük bir kanıtıdır. Bugünkü zirve, ortaklığımızın ne kadar ilerlediğini ve birlikte daha ne kadar ilerleyebileceğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Panel ve katılımcılar

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panelde alanında uzman isimler, sürdürülebilir üretim, yeşil finansman, teşvik mekanizmaları ve proje desteklerine dair ayrıntılı bilgi paylaştı. Programda ayrıca sektör temsilcileri ve yerel aktörler arasında deneyim paylaşımları yapıldı.

Programa Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan ve Latif Selvi ile çok sayıda davetli katıldı.

Konya Sanayi Odası ile Ekonomi Gazetesi işbirliğinde düzenlenen 4. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi'nde, sürdürülebilir üretim, yeşil finansman, teşvik, proje destekleri ve yeşil dönüşüme dair konular konuşuldu.