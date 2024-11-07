Konya'da IPARD Projelerine 822,5 Milyon Lira Hibe

Konya'da Tarım ve Kırsal Kalkınma!

Konya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Yavuz Uysal, 2011 yılından itibaren 1465 IPARD projesine toplamda 822,5 milyon lira hibe verildiğini açıkladı.

Ekonomiye ve İstihdama Katkı

Uysal, düzenlediği basın toplantısında IPARD hibelerinin, kırsaldaki ekonominin canlanmasına ve istihdamın artmasına büyük katkılar sağladığını belirtti. Desteklerin, tarım ve hayvancılık gibi 16 sektörde yüzde 50 ila 70 oranında hibe desteği sunduğunu vurguladı.

Yatırım Başarıları

Yavuz Uysal, bugüne kadar Konya'ya kazandırılan projeleri şu şekilde sıraladı:

157 süt üretim tesisi

73 besi çiftliği

27 süt toplama merkezi

22 kırmızı et işleme tesisi

21 süt işleme tesisi

1013 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama projesi

74 yenilenebilir enerji tesisi

Kadın ve Genç Yatırımcılara Destek

Uysal, kadın yatırımcılara projelerinde öncelik vermek için ilave puan sağladıklarını dile getirerek, 40 yaş altı genç yatırımcılara da hayvancılık alanında ek %5 hibe sunduklarını ifade etti. Böylelikle, hem kadınları hem de gençleri destekleyerek sektörün güçlenmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Tahmini Hibe Dağılımı

Toplamda sağlanan hibelerin 698,50 milyon lirası şu ana kadar ödemesi yapıldı ve 124 milyon lira ise henüz ödenecek durumda.

Konya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Yavuz Uysal, koordinatörlük toplantı salonunda, IPARD hibeleri hakkında gazetecilere desteklerin, kırsaldaki ekonominin canlanmasına ve istihdamın artmasına önemli katkı sağladığını kaydetti.