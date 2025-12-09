Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nde Kura Mart 2026'da
Kura tarihi ve protokol görüşmeleri
Konya’da Yeni Motorlu Sanayi Sitesi projesinde hak sahiplerinin iş yerleriyle ilgili kura çekimi 2026 yılının mart ayında gerçekleştirilecek.
Konya Tornacılar Kaynakçılar ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Emin Baranok, projenin Türkiye’de ilk kez "Sıfır Atık" konseptiyle hayata geçirileceğini belirterek kura tarihini duyurdu.
Baranok, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ile birlikte Konya’ya gelen Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.
Baranok, "Yeni Motorlu Sanayi Sitesi, Konya esnafı için beklenen en büyük yatırımlardan biridir. Bugün gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, projenin kura çekiliş tarihinin kesinleştiğini memnuniyetle belirtmek isterim. Yeni sanayi sitesi için kura çekilişi 2026 yılının mart ayında yapılacaktır. Bu tarih, hem esnafımız hem de sektörümüz için yeni bir başlangıcın miladı olacaktır. Modern, çevre dostu ve sürdürülebilir bir sanayi sitesine kavuşmak hepimizin ortak hayaliydi. Bugün bu hayal için çok kritik bir adım atılmıştır" dedi. Açıklamasının sonunda Başkan Baranok, projeye verdikleri destek ve katkılar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak'a teşekkür etti.
