DOLAR
42,57 -0,05%
EURO
49,54 0,1%
ALTIN
5.763,8 -0,43%
BITCOIN
3.988.064,95 -3,29%

Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nde Kura Mart 2026'da

Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nde hak sahiplerinin işyeri kura çekilişi 2026 yılının mart ayında yapılacak; proje Türkiye'de ilk kez "Sıfır Atık" konseptiyle hayata geçiriliyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 20:04
Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nde Kura Mart 2026'da

Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nde Kura Mart 2026'da

Kura tarihi ve protokol görüşmeleri

Konya’da Yeni Motorlu Sanayi Sitesi projesinde hak sahiplerinin iş yerleriyle ilgili kura çekimi 2026 yılının mart ayında gerçekleştirilecek.

Konya Tornacılar Kaynakçılar ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Emin Baranok, projenin Türkiye’de ilk kez "Sıfır Atık" konseptiyle hayata geçirileceğini belirterek kura tarihini duyurdu.

Baranok, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ile birlikte Konya’ya gelen Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Baranok, "Yeni Motorlu Sanayi Sitesi, Konya esnafı için beklenen en büyük yatırımlardan biridir. Bugün gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, projenin kura çekiliş tarihinin kesinleştiğini memnuniyetle belirtmek isterim. Yeni sanayi sitesi için kura çekilişi 2026 yılının mart ayında yapılacaktır. Bu tarih, hem esnafımız hem de sektörümüz için yeni bir başlangıcın miladı olacaktır. Modern, çevre dostu ve sürdürülebilir bir sanayi sitesine kavuşmak hepimizin ortak hayaliydi. Bugün bu hayal için çok kritik bir adım atılmıştır" dedi.

Açıklamasının sonunda Başkan Baranok, projeye verdikleri destek ve katkılar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak'a teşekkür etti.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, KONYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ...

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, KONYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI MUHARREM KARABACAK VE TORNACILAR KAYNAKÇILAR VE OTO TAMİRCİLER ODASI BAŞKANI EMİN BARANOK, BİR DİZİ PROGRAMA KATILMAK ÜZERE İÇİN KONYA'YA GELEN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM VE TOKİ BAŞKANI MUSTAFA LEVENT SUNGUR İLE GÖRÜŞTÜ.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, KONYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nde Kura Mart 2026'da
2
İpsala Sınır Kapısı’nda 7 Gün Sonra Kademeli Geçiş Başladı
3
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarın: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 2 bin 410 lira 10 kuruş
4
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
5
New York Borsası Karışık Açıldı: Dow Gerilerken S&P 500 ve Nasdaq Yükseldi
6
Uluslararası Konsensüs Konferansı 2024 İstanbul'da Başladı
7
Döviz Piyasasında Güncel Fiyatlar

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi