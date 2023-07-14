Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı: İşte yeni köprü ve otoyol ücretleri

Karayolları Genel Müdürlüğü, KDV artışını köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zamların yapıldığını açıkladı. Birçok köprünün geçiş ücretlerinde tek yönlü otomobil 8 TL olurken artışlar sonrasında 8 TL 50 kuruş olarak güncellendi.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL'ye,

Motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruş olarak güncellendi.





OTOMOBİL GEÇİŞ ÜCRETLERİ

-Ankara- Niğde Otoyolugeçiş ücreti 138,50 TL'den 140 TL'ye

-Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184,50 TL'den 190 TL'ye

-1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL'den 205 TL'ye

-Malkara-Çanakkale Otoyolu 272,50 TL'den 280 TL'ye çıkartıldı.