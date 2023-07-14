Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı: İşte yeni köprü ve otoyol ücretleri
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Vergilerin artmasıyla beraber birçok sektör üzerinde artışlara gidildi. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde artış yapıldı. İşte yeni yeni ücret tarifesi haberimizde.
Karayolları Genel Müdürlüğü, KDV artışını köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zamların yapıldığını açıkladı. Birçok köprünün geçiş ücretlerinde tek yönlü otomobil 8 TL olurken artışlar sonrasında 8 TL 50 kuruş olarak güncellendi.
KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.
Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL'ye,
Motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruş olarak güncellendi.
OTOMOBİL GEÇİŞ ÜCRETLERİ
-Ankara- Niğde Otoyolugeçiş ücreti 138,50 TL'den 140 TL'ye
-Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184,50 TL'den 190 TL'ye
-1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL'den 205 TL'ye
-Malkara-Çanakkale Otoyolu 272,50 TL'den 280 TL'ye çıkartıldı.
Ekonomi