Kozan Aile Destek Merkezi'nde Kadınların Hobisi Gelire Dönüştü

Adana Kozan'da ADEM'de eğitim gören 50 kadın, ücretsiz kurslar ve çocuk bakım desteğiyle hobilerini üreterek gelir elde ediyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:52
Kozan Aile Destek Merkezi'nde Kadınların Hobisi Gelire Dönüştü

Kozan'da Aile Destek Merkezi kadınların hobisini ekonomik kazanca çevirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde, Kozan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM), kadınlara hem mesleki eğitim hem de ekonomik gelir sağlama fırsatı sunuyor. Merkezde geleneksel el sanatları, dikiş–nakış ve hobi kurslarıyla üretime geçen kadınlar aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Merkezde eğitim ve destek

Merkez koordinatörü Dilara Şimşek, merkezde 50 kursiyerin aktif olarak eğitim aldığını belirterek, 'Kadınlarımız hem dikiş-nakış hem de el sanatları alanında faaliyet gösteriyor. Üç aylık dönemler hâlinde eğitim veriyoruz. Ailelerimiz evde vakit geçirmek yerine burada üretime katılıyor. Çocukları anaokulu biriminde güvenle eğitim alırken anneler de rahatlıkla kurslarını tamamlayabiliyor' dedi.

Aile destek eğitimcisi Arife Tilki ise, 'Kadınlarımıza mesleki eğitimin yanı sıra aile içi iletişim, çocuk mahremiyeti ve aile sağlığı gibi konularda da eğitimler veriyoruz. Amacımız kadının güçlü olması, güçlü kadın demek güçlü aile yapısı demektir' ifadelerini kullandı.

Hobisini gelire dönüştüren kursiyerler

Gözde Yiğenoğlu kurs deneyimini ve elde ettiği geliri şöyle anlattı: 'Burada el sanatlarıyla ilgili çok şey öğrendim. Ürettiklerimi sosyal medya üzerinden satışa başladım ve gelir elde ettim. Hayalim kendime ait bir butik açmak. Geleneksel baskı ve Osmanlı motifleri işliyorum; runner, kırlent gibi birçok ürün üretiyorum.'

Aleyna Demir, annesinin tavsiyesiyle kursa katıldığını ve iki yılda tasarım yapabilecek seviyeye geldiğini aktardı: 'Annemin tavsiyesiyle kursa başladım. Burada hem el sanatları hem dikiş kursuna devam ediyorum. Annemle birlikte ürettiklerimizi satarak ilk dikiş makinemizi aldık. Abiyeler ve kendi tasarım ürünlerimi üretiyorum. Hem internetten hem evden sipariş alıyorum. Devletimizin sunduğu imkânlar sayesinde yapabiliyorum. Bizlere hazır vermek yerine balık tutmayı öğretti.'

Anne Fatma Demir de, 'Hem maddi hem manevi anlamda çok faydasını gördük. Kızımla birlikte kendi kıyafetlerimizi dikiyor, sipariş alıyoruz.' dedi.

Birgül Yılmaz ise kurs sayesinde dikiş makinesiyle tanıştığını ve artık pek çok ürünü dikebilir hâle geldiğini vurguladı.

Devlet desteğiyle yürütülen merkez, ücretsiz kurslar ve çocuk bakım desteği sağlayarak kadınların mesleki becerilerini geliştiriyor ve ürettiklerini satışa dönüştürmelerine olanak tanıyor.

