Kredi çekmek için bankaya gitmeye gerek yok! Migros bu ürünler için düşük faizli kredi paketini duyurdu

Burgan Bank, teknolojik ürünler ve beyaz eşya alışverişi yapmak isteyenlere sevindirici bir haber sunuyor. Son dönemde artan döviz kurlarıyla birlikte fiyatları yükselen bu ürünleri almak isteyenler için Burgan Bank ON ihtiyaç kredisi kapsamında Migros mağazalarıyla işbirliği yapıyor.

KAMPANYA DETAYLARI





Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri olan Burgan Bank, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak yeni bir kredi kampanyasını duyurdu. Burgan Bank, müşterilerine Migros mağazalarında geçerli düşük faizli kredi fırsatı sunuyor. ON Migros Alışveriş Kredisi adı verilen bu kampanya sayesinde ihtiyaç duyulan ürünleri Migros mağazalarından almak daha kolay hale geliyor.

Kredi kampanyasının özellikleri arasında bilgisayar, cep telefonu, beyaz eşya ve televizyon alımlarında kullanılabilen düşük faizli kredi seçenekleri bulunuyor. Kredi 36 ay vade seçeneğiyle sunulurken, cep telefonları, televizyonlar ve beyaz eşya ürünlerinde yüzde 0 faiz ve uzun vadeli taksitlendirme seçenekleri sunuluyor.

Burgan Bank ON Migros ihtiyaç kredisi ile cep telefonu yenilemek veya evdeki beyaz eşyaları güncellemek artık daha kolay ve ekonomik hale geliyor. Özellikle cep telefonları için sunulan taksit avantajları, müşterilere esnek ödeme seçenekleri sunuyor. Kampanyaya katılmak için ise MIGROS yazıp T.C. Kimlik Numarasını 8222'ye SMS olarak göndermek yeterli oluyor.